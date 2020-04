La expansión de la pandemia del coronavirus ha afectado diferentes sectores a nivel mundial, uno de ellos es la música que ha llevado a que muchos artistas suspendan sus shows, giras y actividades programadas sin fecha de retorno.

En una entrevista a la revista GQ, el cantante colombiano Sebastián Yatra contó cómo ha transformado su vida esta cuarentena y aseguró que la parte más complicada del confinamiento es “el dolor ajeno”.

“(La ha transformado) de todas las maneras posibles. Digamos que lo menos grave es estar quietos, sin salir de casa. Esto me lo tomo como una pausa de un estilo de vida agitado y lleno de compromisos, de aviones, países, shows y personas, ese estilo del que platicamos la ocasión anterior. Pero lo que me quebranta profundamente es el dolor de quienes han perdido seres queridos y ni siquiera han podido despedirse de ellos. Me preocupa la velocidad con la que se propaga este virus y el desconocimiento que tenemos de él. En el mundo y en Colombia, existen otros males que han quedado en evidencia, muchas carencias en nuestro sistema de salud, la pobreza, violencia doméstica, y a eso hay que darle la cara”, asegura.

El artista destaca que esta situación también “es una oportunidad que tenemos para ser generosos y cambiar nuestra forma de comportarnos con los otros, con los animales, con el planeta”.

Sin embargo no todo es negativo para Yatra, quien se muestra agradecido con lo que tiene y se ha tomado estos días para dedicarse de lleno a la composición de nuevos temas: “La música es y será siempre la que cuente nuestra historia”.

Sobre cómo esta situación ha afectado su carrera cuenta que ha tenido que cancelar conciertos por prevención pero asegura que esta fue una gran decisión respecto a que con ello protegería su salud y la de sus fanáticos

“Si cancelar eventos es sinónimo de salvar vidas, eso es en lo único que debemos pensar hoy. Cuidarnos y preservar la salud es la prioridad. Seguro, sí vamos a hacer algunos ajustes; ahora tenemos más tiempo para evolucionar conceptos, nunca dejamos nada igual. Esta es la oportunidad de mejorar una idea”, agrega.

Sobre la industria musical, Yatra aseguró que- a raíz de esta crisis- la industria de la música cambiará drásticamente.

Explicó que este sector se ha visto seriamente afectado a nivel económico por la cancelación de eventos lo que ha dejado sin trabajo a muchas personas y aunque es consciente que tomará bastante tiempo recuperarse, alentó a sus colegas a no desistir y hacer que la música “siga viva”.

“La economía mundial se ha visto afectada y nuestra industria no ha sido la excepción. Primero, el impacto económico que causó la cancelación de tantos conciertos, festivales y premios; hay millones de familias que viven de eso. Por otro lado, está la dura realidad de saber que nuestro comportamiento y el modo de relacionarnos va a tener que ser diferente ahora. Nos tomará un buen tiempo regresar a lugares llenos de gente, desde bares, hasta estadios; entonces, lo que viene sí va a cambiar, por lo menos de una forma transicional, nuestro sector”, comentó el cantante.

