Anuel AA recurrió a su cuenta oficial de Instagram para enviar un contundente mensaje en el que se refirió a la importancia de mantenerse en cuarentena para evitar la propagación del COVID-19.

A través de sus Stories de Instagram, el intérprete de “China” expresó su rechazo contra la gente que está incumpliendo el aislamiento social. Incluso, los culpó del aumento del número de muertos y de la expansión del virus.

“Miro por la ventana y veo a todo el mundo por ahí en Miami como si no estuviera pasando nada... Por culpa de ustedes es que siguen muriendo más y más personas y el virus sigue creciendo. No culpen más a los chinos que ustedes son los primeros que siguen saliendo como si todo estuviera bien y haciendo que la situación empeore más”, sostuvo en su primer mensaje el puertorriqueño.

La pareja de Karol G señaló también que así no tuviera dinero también estaría en su hogar para proteger a los suyos y a los demás. Además, instó a sus fans a tener fuerza de voluntad y a acatar la medida de protección.

“Yo con dinero o sin él estaría en mi casa como lo estoy ahora mismo, cuidando y protegiendo a mi familia, mi hijo, a mis papás, a todos mis seres queridos y desconocidos que también tienen familias, que no se quieren morir ni enfermarse. La cura somos nosotros mismos. Pongan de su parte y saquen fuerza de voluntad y aguanten”, expresó.

Asimismo, Anuel AA sugirió a sus fanáticos preparar su propia comida y los que presente los síntomas del COVID-19 acudan inmediatamente a los nosocomios para que puedan ser tratados por los “verdaderos héroes”.

“Es tan sencillo que los que no están enfermos se encierren en sus casas, no pidan comida afuera, no manden buscar nada de afuera, no tengan ningún tipo de contacto con nadie ni con nada de afuera de sus casas, cocinen ustedes mismos en sus casas y que todo el mundo que esté enfermo que vaya al hospital para que los verdaderos héroes que son los doctores los curen y hagan todo lo posible para que no sigan perdiendo más vida”, acotó.

Cabe mencionar que, días atrás el popular el reguetonero generó controversia al publicar un video corriendo en la playa durante la cuarentena. Las imágenes no fueron bien recibida por sus fans, quienes lo criticaron por no dar buen ejemplo.

Por otro lado, Anuel AA se puso en cuarentena voluntaria hace más de una semana junto a su novia, la cantante colombiana Karol G, en la mansión que comparten en Miami. Desde entonces ambos han estado compartiendo videos con sus fanáticos.

