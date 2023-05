La coronación del Rey Carlos III es uno de los eventos más esperados de los últimos meses. Desde la muerte de la reina Isabel II en septiembre del año pasado, Carlos III se convirtió instantáneamente en rey. En los días que siguieron, fue proclamado formalmente nuevo monarca de Gran Bretaña y ahora, después de meses de arduos preparativos, su coronación está más cerca que nunca.





¿Cuándo será la coronación del Rey Carlos III?





Carlos será coronado oficialmente en una ceremonia magnífica y profundamente religiosa el próximo sábado 6 de mayo . La ceremonia serán en la Abadía de Westminster y las calles circundantes del centro de Londres esperan miles de personas para disfrutar de una gran exhibición de la realeza británica.





¿Qué miembros de la familia real asistirán a la Coronación?





Aunque no está confirmada la asistencia de todos los familiares, se espera que toda la familia de Gales esté presente en la coronación. Se supo que el príncipe George actuará como uno de los pajes de honor durante el servicio y que el duque de Sussex acudirá a la Abadía de Westminster.





¿Cómo será la coronación del rey Carlos III?





A pesar de ser un evento tradicional, se reveló que la nueva ceremonia será muy diferente a la de la reina Isabel II en muchos aspectos. En un comunicado de prensa, el Palacio de Buckingham señaló que, si bien la ceremonia “ha conservado una estructura similar durante más de mil años” e “incluirá los mismos elementos centrales”, también reconocerá “el espíritu de nuestros tiempos” y “reflejan el papel del monarca hoy y miran hacia el futuro”.





¿Quiénes están invitados a la coronación del rey Carlos III?





De acuerdo a la información oficial, se supo que los invitados comprenden a los miembros de la familia real, representantes de las Casas del Parlamento y de la Iglesia, y destacados políticos de la Commonwealth y de todo el mundo. La cifra total de invitados asciende a 2 mil personas, una cifra mucho menor a la coronación de la reina Isabel, ceremonia a la que asistieron alrededor de 8 mil invitados.





¿Qué artistas cantarán en la coronación del rey Carlos III?





Aunque no está confirmada la asistencia de los familiares, banda Take That confirmaron su presencia en el concierto de la ceremonia, que será en el Castillo de Windsor. Además, Andrew Nethsingha, organista y maestro de los coristas en la Abadía de Westminster, dirigirá la música durante toda la ceremonia con Antonio Pappano de la Royal Opera House. El Coro de la Ascensión, compuesto por cantantes de gospel “seleccionados a dedo”, también actuará.





¿Dónde se transmitirá en directo la coronación del rey Carlos III?





La ceremonia será transmitida en vivo y en directo para los residentes del Reino Unido. Para el resto del mundo, se espera que cadenas como NBC, CNN y ABC transmitan la ceremonia.





VIDEO RECOMENDADO