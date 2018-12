La cantante Anna Berenyi, corista de Luis Miguel en el Tour "México por Siempre", utilizó sus redes sociales para anunciar y explicar el motivo de su alejamiento de la gira musical del ‘Sol de México’.

Según Berenyi, ella decidió dejar de lado el tour del cantante mexicano por la falta de comunicación entre ella y el equipo de trabajo de Luis Miguel. Asimismo, dijo que no se sentía cómoda.

“Hola a todos. Sí, yo renuncié al tour de Luis Miguel. Yo sé lo que ustedes están pensando, que soy muy afortunada en tener este trabajo y mucha gente haría lo que fuera para obtenerlo. Pero tuve que tomar esta decisión por mí”, empezó diciendo en su video compartido en Instagram.

“He conocido un par de personas con las que no me llevo bien. No estoy segura porque puede ser, quizás porque tenemos diferentes personalidades. No creo que ellos significaran nada malo, pero los sentimientos que obtuve de esa gente en específico no me hicieron sentir muy cómoda. Siempre tenía que mirar, qué hacía, qué decía y a quién se lo decía”, agregó Anna Berenyi.

Asimismo, la corista agradeció el cariño de sus admiradores y aseguró que una de las razones por la que renuncia es que tiene otros proyectos que comenzarán próximamente, además de contar su experiencia en la gira.

El alejamiento de la corista de Luis Miguel se da luego que el cantante se vea envuelto en críticas por sus presentaciones que no han sido del agrado de su público, ya que algunos señalan que ofrecía sus recitales en aparente estado de ebriedad.