Llegó uno de los momentos más esperados de la final de la Copa América: la presentación de Shakira. La barranquillera se presentó en el intermedio del partido entre Argentina y Colombia, países que se disputan ser el país ganador de este evento deportivo. “TE QUIERO, COLOMBIA”, gritó la artista emocionada.

“¿Dónde están los colombianos aquí?”, preguntó mientras se imponía en el escenario con su hermosa voz y su deslumbrante figura. Cantó sus más recientes temas como: Puntería, Monotonía y su hit histórico Hips Don’t Lie.

Como es costumbre, la colombiana deslumbró con su presentación cantando sus temas más actuales. La expareja de Gerard Piqué dejó en claro la razón por la que es una de las artistas favoritas de talla internacional.

Shakira es tendencia en las redes sociales por su notable presentación en el reciento deportivo.

¿Por qué la eligieron para cantar en la final de la Copa América?

“Shakira es una estrella sudamericana que ha deslumbrado al mundo entero. Sus canciones se cantan y se bailan en todos los rincones del planeta, convirtiendo su arte en un fenómeno global que cruza fronteras y que disfrutan millones de personas (...) Estamos seguros de que su actuación en la Conmebol Copa América USA 2024 potenciará el mensaje de sana pasión y unidad a través del deporte”, expresó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol sobre las razones por las que la cantante colombiana fue seleccionada como la artista para el primer show de medio tiempo que hace en una final de la Copa América.

Así iniciaba el show de Shakira en la Gran Final de la #CopaAmérica2024 🇨🇴🫶🏻 pic.twitter.com/rSlMAKxcZY — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) July 15, 2024

Shakira se luce en la final de la Copa América.

Habría recibido dos millones:

De acuerdo con la información que ha detallado el periodista Juan Etchegoyen de radio Mitre de Argentina, Shakira habría recibido la astronómica cifra de 2 millones de dólares por presentarse únicamente 7 minutos en escena e interpretar 2 canciones.

“Hoy hablé con una persona importante de Conmebol, esta persona importante me contaba que el evento antes de la final durará aproximadamente 20 minutos, por lo que me dicen a mí, en esos 20 minutos previos a la final de la Copa América, no se va a presentar Shakira, sino que va a hacer una presentación un poco más extensa de lo que permite la previa antes de la final. Será un show un poquito más extenso en el entretiempo al mejor estilo de Super Bowl, pero la fortuna que cobraría Shakira por presentarse en la Copa América es inimaginable, por cantar aproximadamente unos 6 o 7 minutos, un par de tema va a cantar me han dado la cifra de 2 millones de dólares”, dijo Etchegoyen.

¿En qué otros eventos ha cantado Shakira?

Shakira ha tenido varias actuaciones en eventos deportivos de renombre a lo largo de su carrera. Algunos de los eventos más destacados en los que ha cantado incluyen la Copa Mundial de la FIFA, donde interpretó la canción oficial del torneo en varias ocasiones. También ha actuado en el Super Bowl, en la clausura de los Juegos Olímpicos, y en conciertos benéficos como el Live Earth. La versatilidad de Shakira como artista la ha llevado a participar en una amplia gama de eventos musicales y deportivos a nivel internacional.

Últimos 5 Argentina vs Colombia:

2022: Argentina 1-0 Colombia

Argentina 1-0 Colombia 2021: Argentina 1-1 Colombia

Argentina 1-1 Colombia 2021: Colombia 2-2 Argentina

Colombia 2-2 Argentina 2019: Argentina 0-2 Colombia

Argentina 0-2 Colombia 2018: Colombia 0-0 Argentina.

¿Dónde ver EN VIVO el Argentina vs Colombia (final Copa América)?

Si no pudiste viajar a Estados Unidos, también podrás ver en vivo la final de la Copa América a través de América TV y los canales 610 y 619 de DirecTV o, también, podrás seguirlo, minuto a minuto, por aquí (guardar LINK).

Posible alineación de Argentina y Colombia:

Argentina (4-3-3): Martínez; Montiel, Romero, Martínez, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Fernández; Messi, Álvarez, Di María.

Martínez; Montiel, Romero, Martínez, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Fernández; Messi, Álvarez, Di María. Colombia (4-2-3-1): Vargas; Arias, Cuesta, Sánchez, Mojica; Uribe, Lerma; Arias, Rodríguez, Díaz; Córdoba.





