¿Cómo se conocieron Miley Cyrus y Liam Hemsworth?

En estos últimos días Miley Cyrus y Liam Hemsworth han sido noticia por el supuesto fin a su noviazgo, sin embargo, el actor se ha encargado de acabar con estos rumores y ha publicado un video junto a su novia en sus stories de Instagram . La pareja se ve feliz bailando y bromeando mientras viajan en el auto de él.

No cabe duda que el actor de 28 años y la cantante de 25 son la pareja más sólida de Hollywood , pero además una de las más polémicas.

Aquí te contamos la historia de amor de Miley Cyrus y Liam Hemsworth.



¿Cuándo se conocieron?



Ellos se conocieron en junio del 2009, en el set de ' The Last Song'. película donde compartieron roles. Miley era la protagonista y Liam el galán que le robó el corazón.



La química que tenían era evidente y esto traspasó las pantallas, ya que al poco tiempo comenzaron a salir y posteriormente formalizaron su relación.



En el 2010 se dejaron ver públicamente y el actor decidió llevar a la recordada 'Hanna Montana' a Australia para que conociera a su familia.



Meses después comenzaron a asistir a alfombras rojas y diversos eventos. Eran la pareja perfecta y la más estable del medio.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth en la alfombra roja de "The Last Song" en el 2010. (Foto: AFP)

¿Cuándo fue su primera crisis?



En agosto del 2010 terminaron por primera vez debido a los problemas con sus tiempos. Ambos actores tenían las agendas muy recargadas y esto hacía difícil que mantengan la relación.



Pero en setiembre de ese mismo año fueron captados paseando y comiendo juntos. Todo el mundo asumió que habían regresado y todo parecía viento en popa. Pero lamentablemente dos meses después volvieron a ponerle fin a su amor.



¿Cuándo se reconciliaron?

En febrero de 2011, Miley Cyrus y Liam Hemsworth retomaron su relación y su historia de amor continuó. Estaban tan enamorados que en junio de 2012 se comprometieron. La cantante se encontraba muy emocionada con el noviazgo y por todos los planes que tenían juntos.



¿Se separaron?



El amor les duro hasta junio del 2013. La pareja rompió el compromiso y como en cualquier otra relación de la actualidad, dejaron de seguirse en las redes sociales y así confirmaron que ya no seguían juntos.



¿Qué pasó con Miley Cyrus?



Al parecer Miley no la pasaba nada bien, ya que tuvo un cambio de look radical y dejó atrás la imagen de la niña buena de Disney . En las presentaciones que tuvo por esta época dejó constancia que ya no era la misma, sobre todo cuando apareció en los VMA 2013 .



Aquí se armó toda una polémica y además fue muy criticada por el twerking con Robin Thicke.



Semanas después publicó el videoclip de su canción Wrecking Ball , donde aparecía llorando y también desnuda. La hipótesis que acompañó a este material fue que la canción estuvo dedicada a Liam Hemsworth y que contaba lo mal que la estaba pasando.

¿Qué hacía Liam Hemsworth?

Luego de romper el compromiso con la cantante, Liam no la pasó nada mal, ya que se le vio junto a la actriz mexicana Eiza Gonzáles y otras mujeres. Él estaba haciendo su vida de soltero y al parecer sin importarle lo que pasaba con Miley.



"@MileyUAreMyLife: OFICIAL EIZA GONZALES Y LIAM HEMSWORTH SON NOVIOS. pic.twitter.com/RG8yAUaOIj " no lo puedo creer! — f. (@Mafergz13) 18 de septiembre de 2013

¿Cómo anunciaron su nueva reconciliación?

En el Año Nuevo que dio la bienvenida al 2016, una fotografía de Miley Cyrus y Liam Hemsworth juntos despertó el interés de los fanáticos y de toda la prensa rosa. Al parecer la pareja había regresado y poco después, la misma cantante publicó una foto junto a la mascota del actor y sin más confirmó que habían vuelto.



Y desde ese momento se han mantenido unidos y se han comprometido una vez más. De hecho, se ven muy enamorados en redes sociales y comparten fotos juntos en fechas especiales como Navidad y cumpleaños.



En mayo del año 2017, Miley Cyrus sorprendió a todos sus fanáticos al presentar su video 'Malibu', una canción muy distinta, donde habla del amor.



Además, se dieron rumores de que la pareja se había casado en secreto, pero nadie confirmó esa teoría.

¿Nuevo adiós?

Después de dos años y medio de amor y compromiso, Miley Cyrus sorprendió a más de uno al borrar todas las fotos de su Instagram y dejar una foto en negro. A partir de eso se había comenzado a especular que la pareja le había puesto fin a su relación y que nuevamente el compromiso se había cancelado.



Inclusive la revista Ok! Australia aseguró que la pareja había puesto fin a su relación una vez más porque, sostuvo este medio, no llegaron a un acuerdo sobre el momento más adecuado para ampliar su familia. Mientras Liam Hemsworth , a sus 28 años, estaría impaciente por convertirse en padre, la artista, de 25, no se sentería aún preparada para tener un hijo.



Pero ni uno de los dos ha salido a dar alguna información de lo que se está comentando.



Liam Hemsworth aún mantiene las publicaciones de ambos juntos en su Instagram . De hecho, publicó en sus stories un video en el que se ve como le juega una broma a su novia.



Mientras él conduce y Miley graba, el actor grita asustando a la cantante. Una inocentada que le ha hecho un par de veces y que demuestra que todo sigue genial entre ellos.



Y con la (ya típica) broma de Liam a Miley mientras están en el coche, desmiente Miam los rumores de ruptura 😂❤



El video ha sido subido por Liam hace pocos minutos en su cuenta de Instagram! pic.twitter.com/uN8MTvrHnc — Miley Cyrus España (@MileyCyrus_es) 19 de julio de 2018

Se seguirán tejiendo teorías sobre el fin de la relación de Miley y Liam. Solo queda esperar que la pareja salga por sí misma a aclarar esta situación.