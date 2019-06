Conoce quién es Yersey Tami, el rapero colombiano que confesó crimen en una de sus canciones

Hace unos días, el rapero colombiano conocido como Yersey Tami confesó, en una de sus canciones que compartió en Youtube, el crimen que cometió contra un joven que estaba saliendo con su expareja.

Las letras del tema “Cosas del corazón” dejaron en shock a sus seguidores, quienes no podían creer lo que estaban escuchando de la boca de su ídolo. Pero ¿cuáles fueron las verdaderas razones que llevaron al cantante a asesinar a un muchacho de 22 años? A continuación te detallamos los pormenores que se conocen hasta este momento.

¿Quién era Yersey Tami?

Es un rapero colombiano que solía subir a la plataforma de videos temas relacionados con cuestiones criminales y hechos delictivos.

La gente que lo seguía ya estaba acostumbrada a las letras que relataban todo lo concerniente al mundo marginal de Bucaramanga, capital del departamento de Santander en la zona norte de Colombia ; y aunque eran crudas, jamás pensaron que contaran cómo acabó con la vida de una persona.

El rapero estaba obsesionado con volver con la madre de sus hijos. (Foto: Facebook Yersey Tami)

¿Qué dice la canción?

El tema “Cosas del corazón” fue subido a YouTube la noche del 5 de junio. En el video, que fue ilustrado con fotos de Tami con sus pequeños y su expareja, cuenta cómo se enteró que la madre de sus hijos estaba saliendo con otro hombre y la decisión que tomó.

“[…] Estaba sediento, quería adrenalina, a mí cualquiera no viene y mi familia me conspira […]. Llegué y lo busqué, lo tomé sentado, no recuerdo exactamente, por rabia estaba cegado. Otro tipo intentó arrebatarme, no tuve otra opción, tuve que dispararle. Entonces yo huí, quería salir de ahí, que me juzgue mi Diosito pero tenía que ser así […]. Quiero que sepan que asesiné por amor, por recuperar lo que es mío: mi familia”, se escucha.

Finalmente, señala en el rap, que éste podría ser su último tema, pues sabía que su crimen no quedaría impune. Y así fue. Él está retenido por las autoridades de Bucaramanga y enfrenta cargos por homicidio agravado, homicidio en tentativa y por portar ilegalmente armas tras el asesinato del comerciante Iván Castellanos Rangel, el pasado 4 de junio.

Yersey Tami da sus razones

Uno de los motivos que habrían motivado al músico a cometer el hecho de sangre es que su expareja estaba saliendo con otra persona de 22 años, quien pretendía – según dijo – hacerse pasar como el padre de sus dos hijos.

“La voz de una angelito me dijo y era seguro lo que yo sospechaba, me estaba viendo la cara aprovechando que en ella yo confiaba, traté de superarlo pero el último día yo me enteré que él la presentaba como su mujer y al pequeño como su hijo y era el mío”, relata en su rap.

El rapero era violento

Tras la detención de Tami, la Policía Metropolitana de Bucaramanga dio a conocer que el rapero tenía un frondoso prontuario, pues no era la primera vez que enfrentaba a la justicia.

Él había sido acusado anteriormente por diversos delitos como provocar un incendio, violencia intrafamiliar, hurto, tráfico de drogas, entre otros.

El rapero tenía antecedentes policiales. (Foto: Facebook Yersey Tami)

Expareja de Tami lo acusa de golpearla

La expareja de Yersey Tami, quien había iniciado una relación con el joven que el rapero asesinó, contó su drama.

Ella narró que el tiempo que estuvo con el cantante fue maltratada física y psicológicamente en reiteradas oportunidades, calificándolo de un tipo violento, obsesionado, infiel y que le gustaba bastante el licor. Esto la llevó a acabar con su relación.

“Yo lo conocí a él [Yersey Tami], al año quedé embarazada, pero a raíz del tiempo ya me golpeaba. Me reventó la cara, viví mucho maltrato con él, muchas cosas feas. Todo el mundo me está juzgando me atacan por Facebook, por Instagram”, contó a BLU Radio.

Dijo que a pesar de que el rapero la buscaba para retomar la relación, ella decidió no regresar y empezó algo nuevo con Iván Camilo, el joven asesinado, con quien quería conformar una nueva familia.

Yersey Tami pidió a sus seguidores que siempre lo recuerden. (Foto: Facebook Yersey Tami)

Yersey Tami se entrega a la policía pero niega cargos

El mismo rapero se habría entregado a las autoridades y a pesar que dijo que se arrepentía de toda esta situación y las letras de su canción, negó los cargos por los que se le acusa.

“ Hoy es el día de mi entrega, pronto sabrán la verdad de todo lo sucedido estoy muy afectado al saber que mi vida dará un giro. Tal vez fue una mala decisión, pero ya nada puedo hacer. Quiero que no se olviden de mí, que me recuerden como lo que fui: una persona alegre con sueños y aspiraciones”, escribió en su cuenta de Facebook.