Las confesiones de Maribel Guardia sobre su cuerpo y el amor

Maribel Guardia inició su carrera como modelo en el Miss Costa Rica de 1978, cuando tenía 19 años, donde logró obtener el título y, con ello, el derecho de representar a su país en México ese mismo año en el Miss Universo. A la actuación llega tras culminar sus estudios de canto, baile y actuación en el Centro de Educación Artística por una beca otorgada por Televisa. Primero incursionó en el teatro, luego en el cine y posteriormente en la TV.

Recientemente la actriz celebró sus 60 años y no habría causado tanto revuelo en redes sociales y medios de comunicación internacionales a no ser por la figura que conserva y su aspecto juvenil que aún tiene. De hecho, para celebrar su onomástico, Guardia publicó una sugerente fotografía donde dejó muy poco a la imaginación y en el que resalta su trabajada figura.

Muchos supondrían que la también cantante pasa horas de horas en el gimnasio; sin embargo, en una reciente entrevista para el programa “La Saga” de la periodista Adela Micha, transmitida por Facebook y YouTube, la costarricense confesó que cuando de ir al gimnasio se trata, prefiere mantenerse alejada. “No hago [ejercicios]. Es verdad, ¡no hago!”, aseguró.

Maribel Guardia a los 60 años de edad. (Foto: Instagram) Maribel Guardia a los 60 años de edad. (Foto: Instagram) Maribel Guardia a los 60 años de edad. (Foto: Instagram)

Guardia reveló que su envidiable figura es el resultado de una estricta dieta que pocas veces rompe y por supuesto, la genética familiar.

Sin embargo, hace unos años, Maribel Guardia reveló su secreto para mantenerse en forma y con una figura envidiable: “Soy una vagabunda con el ejercicio. Estoy haciendo uno que me está redituando mucho y son solamente siete minutos, se llama ‘seven’”.

“Haces aeróbico y músculo. Háganlo una semana y van a ver los resultados, es increíble y solamente te quita siete minutos al día, lo haces en tu cuarto, no hay excusa para que no lo hagas, en el hotel, donde quieras”, aseguró a un medio mexicano en 2017.

Sin duda, los años no pasan por Maribel Guardia y ella misma lo hace saber en sus publicaciones en Instagram. Hace unos meses compartió su #10yearchallenge, en la imagen mostraba cómo lucían en 2009 y una reciente. Los cambios en su apariencia eran mínimos.

10 años en Maribel Guardia. (Foto: Instagram) 10 años en Maribel Guardia. (Foto: Instagram) 10 años en Maribel Guardia. (Foto: Instagram)

¿Cómo le va en el amor a Maribel Guardia?

Al programa de Adela Micha, Maribel Guardia llegó con su inseparable compañero Marco Chacón, con quien ha estado casada por 22 años.

“Para nosotros no ha sido difícil [el matrimonio], ha sido muy bonito, la verdad que nos llevamos muy bien”, dijo. “Cuando aprendes a tener a tu pareja y ver la riqueza que le da a tu vida es muy bonito”, agregó.

En otro momento de la entrevista, la actriz aprovechó para aclarar que nunca se casó con el desaparecido cantautor Joan Sebastian, con quien tuvo a su único hijo Julián Figueroa.



Asimismo, Guardia fue consultada de por qué solo tuvo un hijo y la respuesta, que nadie conocía, fue totalmente reveladora. La actriz pensó que no está online y reveló que hace años sufrió un aborto.

“Se embarazó una vez”, adelantó Chacón. A lo que Guardia agregó: “Lo perdí de forma natural y le dije [a Chacón] ¿quieres que me haga un tratamiento de fertilidad? y me dijo ‘no, no lo hagas’”. Asimismo, aseguró que su pareja es como un padre para su hijo y ellos mantienen una relación “maravillosa”.