La bailarina Jhoana Palhua participó en el concurso de salsa Euroson Latino y logró consagrarse en dos de las principales categorías del certamen: Salsa solista profesional femenino y Bachata solista profesional femenino.

El evento se realizó en Cancún, México, y nuestra compatriota se disputó estas categorías con 43 bailarines provenientes de 24 países en una reñida actuación en el que el talento, el ritmo y la sensualidad de los bailes fueron la clave.

“Mi experiencia en este mundial ha sido Super gratificante En todo sentido, de manera personal y profesional. Competir con tantas bailarinas tan increíbles De todas partes del mundo ha sido enriquecedor. Más porque una va con el anhelo de representar a su país, uno pasa por mucho sacrificio y esfuerzo para que esto se pueda lograr de la mejor manera”, expresó nuestra talentosa compatriota a Perú21.

“Este mundial ha sido de los más grandes y más reconocidos al que he ido, me siento super contenta de haber logrado cumplir los objetivos, esas dos copas van para mi Perú”, agregó.

Este concurso se llevó a cabo desde el 6 al 11 de diciembre, en donde participaron de los mejores bailarines de salsa de la región, como la pareja ‘Ataca y la Alemana’ o la cubana Alien Ramirez.

“Representar al Perú era uno de mis más grandes sueños, poder cumplirlo es algo que no tiene explicación. Me considero muy patriota y y poder representar a mi Perú con mi arte es de lo más hermoso que me puede pasar. Creo que el sueño de todo peruano bailarín de salsa y bachata sería que nuestro trabajo sea más recompensado y más valorado por el país, porque es nuestra profesión”, añadió Jhoana.

