Debido a la gran cercanía que existe entre Daddy Yankee y Natti Natasha, mucho se ha hablado sobre una posible relación clandestina que tendrían ambos. Y no es para menos, pues tras recibir el Año 2020 en una playa paradisíaca en Puerto Rico junto a la esposa y familia del cantante; así como productor y algunos amigos, las alarmas se han encendido.

Pese a los rumores de un romance, los reguetoneros urbanos decidieron no hacer caso a las malas interpretaciones y continúan cultivando su amistad, que cada vez más cercana y de mutua admiración.

Natti Natasha y Daddy Yankee junto a su familia celebrando Año Nuevo (Foto: Instagram)

Tal es así que ambos no dejan de lanzarse cumplidos cuando suben una fotografía o video en sus respectivas redes sociales. “Ser parte de la historia y estar al lado de este caballero @daddyyankee es más que un honor. Gracias Puerto Rico nuevamente por el cariño. 2020 vienen muchas cosas grandes, grandes proyectos”, escribió la intérprete de “Criminal”.

En tanto, el Bigg Boss le dice a la dominicana que es la “dura de las duras”. A lo que ella le responde: “Gracias por ser familia y el mejor mentor”.

Aunque para muchos, el amor que existe es más que evidente, pero no podría concretarse porque el creador de la “Gasolina” es casado, lo cierto es que entre ellos hay una bonita amistad de hace muchos años. A continuación, te contamos cómo surgió este lazo entre ellos.

Daddy Yankee publicó una foto junto a Natti Natasha cuando fue el cumpleaños de la cantante donde no dudó en felicitarla (Foto: Instagram)

LA AMISTAD ENTRE DADDY YANKEE Y NATTI NATASHA

Aunque no se sabe exactamente la fecha en que ambos se vieron por primera vez, a través de las redes sociales circuló una foto de cuándo se conocieron.

Según el portal Metro Ecuador, tras la difusión de esa imagen, la gente empezó a especular de la atracción que existiría, debido a que Natti Natasha contó que estaba muy emocionada de conocer a Daddy Yankee.

“Riéndome, pero lo que tenía era nervios. Por primera vez grababa al lado del Big Boss @daddyyankee y comenzaba lo que hoy le llamamos familia”, señaló en aquella oportunidad.

Para varios seguidores del género urbano, estas palabras significaron que la cantante ocultaba con sus nervios lo que realmente sentía por el reguetonero; mientras que para otros, eran simples frases de admiración.

Desde esa vez empezó una bonita amistad que continuó creciendo con el tiempo; ya que han tenido ocho colaboraciones juntas e interactuado constantemente a través de las redes sociales.

Natti Natasha y Daddy Yankee han tenido ocho colaboraciones (Foto: Instagram)

ESPOSA DE DADDY YANKEE HABLA

Frente a las especulaciones de un romance clandestino entre Daddy Yankee y Natti Natasha, que se acrecentaron más desde que grabaron el “Dura Remix”, junto a Bad Bunny, su esposa Mireddys González enfureció y salió al frente para hablar del tema, pero no porque piensa mal de ellos, sino por lo que se ha tejido.

"¡Ay madre! Miren, tienen que dejar de vivir la vida de los artistas. No estén sufriendo calenturas ajenas. Dile ahí @nattinatasha @pinarecords1. Pina deja el papel de paparatzi”, expresó en Instagram.

González está casada con puertorriqueño desde hace 25 años, ellos contrajeron nupcias en 1994, cuando eran muy jóvenes, pues apenas tenían 17 años. Tienen tres hijos: Yamilet, Jeremy y Jesaeelys.

Durante su carrera, ha evitado tratar temas sobre su vida privada en entrevistas y ha declarado que prefiere mantener el silencio porque considera a su familia un tesoro.

Natti Natasha y Daddy Yankee se lanzan cumplidos en redes sociales (Foto: Instagram)

¿NATTI NATASHA TIENE PAREJA?

A Natti Natasha no se le conoce pareja oficial, aunque algunos piensan que estaría con su mánager y amigo Rafael Pina, algo que ella misma ha desmentido.

“¿Por qué siempre me preguntan eso? ¡Siempre me preguntan! La relación más importante que todo el mundo tiene que ver es la de ese manejador del artista que me ha llevado hasta el día de hoy donde yo estoy. A mí me van a pegar 20 tiros, eso es normal. Pero no, no tengo pareja. Y tú sabes que si eso se tiene, uno nada más lo tiene callado”, dijo.

Pese a lo dicho algunos no estarían muy convencidos de sus palabras, pues la cantante recibió un lujoso regalo de parte de Pina. A través de su cuenta de Instagram, la dominicana compartió con sus millones de seguidores fotografías del gran regalo que recibió: un auto blanco de la marca Alfa Romero.

“Brum Brum Brum, ¡lo que me trajo! Gracias Pina Records. Feliz Navidad a todos”, escribió la intérprete de “La mejor versión de mi” junto a la publicación en la que luce muy sonriente junto a su nuevo vehículo.