El exfutbolista Gerard Piqué volvió a ser consultado en una entrevista por la relación y ruptura que tuvo con la cantante Shakira y, en esta ocasión, dijo que no está en interesado en limpiar su imagen.

Como se sabe, luego de la separación de ambos, Shakira lanzó y colaboró en cuatro canciones -”Te felicito”, “Monotonía”, “Sesión 53″ y “TQG”- que tienen como tema central la infidelidad y desde entonces Piqué ha sido centro de muchas críticas tras confirmar relación con Clara Chía,

En entrevista con El País, el futbolista evitó ahondar en su separación con la cantante colombiana, pero sí dejó algunos mensajes sobre lo que piensa de las críticas.

“Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz”, dijo Piqué.

Y remata en esta nueva etapa: “Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”.

Como en anteriores ocasiones, el exfutbolista del Barcelona de España no quiso hablar de Shakira como un modo de proteger a sus hijos.

“No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos. (...) Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre”, finalizó el exfutbolista.





