Cirujano que operó a Miss Venezuela revela su antes y después [FOTOS]

Varias fotografías que muestran el antes y el después de Sthefany Gutiérrez , la representante de Venezuela para el Miss Universo 2018 , han sorprendido a los seguidores de la modelo en las redes sociales.

Las imágenes fueron publicadas por el médico cirujano Froilan Paez, quien reveló cómo era el rostro de la modelo antes de someterse a una rinoplastía con él.

"No es una nariz, no es un tamaño ... es una belleza integral que no necesariamente viene ya puesta a punta, precisamente el reto es sacarle su mejor potencial, contando siempre con un equipo de trabajo a la par con su forma de pensar, un enfoque multidisciplinario de belleza", escribió en su cuenta de Instagram.

"Desde el peinado hasta el mínimo detalle en su nariz, todo suma. En la foto Sthefany Gutiérrez, un verdadero diamante que supo en quien confiar para sacar su mejor brillo", finalizó el doctor.

Las fotografías muestran a la representante del país caribeño de diferentes ángulos y en ellas se puede ver cómo su perfil cambio radicalmente tras someterse al procedimiento quirúrgico.