El cantante venezolano Chyno Miranda ha demostrado que con el tratamiento adecuado y mentalidad positiva ha podido recuperarse de las complicadas secuelas que le dejó el coronavirus (COVID-19).

El exintegrante del dúo Chino y Nacho se contagió el año pasado de la enfermedad que le desencadenó en una neuropatía periférica por la que perdió la movilidad en las piernas y le dejó fuertes dolores musculares.

A pesar de la dura batalla que afronta para recuperarse totalmente de estos problemas de salud, el venezolano no pierde la sonrisa y continúa trabajando para estar al 100%. A través de sus redes sociales, envió un mensaje a sus incondicionales seguidores.

“Sonriendo porque aquí sigo, por todo lo que he aprendido por lo que sigo evolucionando”, escribió Chyno Miranda al inicio de su texto, que acompañó con una fotografía suya muy sonriente.

“Realmente es difícil lo que me ha tocado vivir hasta el momento. Pero ante cualquier situación que he pasado en mi vida jamás me he rendido y menos lo haré ahora. Cómo dicen ‘La lucha en la que te encuentras hoy es para desarrollar la fuerza que necesitas para mañana’”, añadió.

Desde que hizo pública su condición, sus seguidores han aprovechado sus redes sociales para hacerle llegar sus mensajes y deseos de mejoría. Recientemente, el cantante venezolano mostró que tiene mayor movilidad en las piernas.

