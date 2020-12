Luego que Warner Bros. anunció que todas sus cintas previstas para 2021 se estrenarán a la vez en los cines y en su plataforma de streaming HBO Max, el director Christopher Nolan se refirió al respecto en una reciente entrevista.

“Hay tanta controversia en torno a eso, porque no le dijeron a nadie”, dijo el director de la película “Tenet” en una entrevista de ET Online publicada el lunes.

“Es muy, muy, muy, muy desordenado. Un verdadero cambio. Sí, no es la forma en que tratas a los cineastas, las estrellas y las personas que han dado mucho por estos proyectos. Merecían que se les consultara y se les hablara sobre lo que iba a pasar con su trabajo“, añadió.

La película “Tenet”, de Christopher Nolan, fue la última gran película que se estrenó en los cines en plena pandemia del coronavirus (COVID-19).

El thriller de viajes en el tiempo ha recaudado $ 57 millones en Norteamérica para Warner Bros. en tres meses, ya que los espectadores se mostraron reacios a regresar a los multicines con el virus que detuvo al mundo por varios meses.

Cabe mencionar que el currículum de Nolan en Warner Bros. incluye “Dunkerque”, la trilogía de The Dark Knight, “Inception” e “Interstellar”.

Por su parte, Warner Bros. pretende estrenar “Dune”, la cuarta cinta de “Matrix”, el musical “In the Heights”, “Godzilla vs. Kong” y “The Suicide Squad” a través de su plataforma de streaming HBO Max, una decisión que no ha recibido buenas críticas por parte de los especialistas.

Otras películas de Warner Bros. que pretenden ver la luz el próximo año son “The Little Things”, “Judas and the Black Messiah”, “Tom & Jerry”, “Mortal Kombat,” “Those Who Wish Me Dead”, “The Conjuring: The Devil Made Me Do It”, “Space Jam: A New Legacy,” “Reminiscence”, “Malignant”, “The Many Saints of Newark”, “King Richard” y “Cry Macho”.

