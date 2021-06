Días atrás, Belinda y Christian Nodal causaron furor en las redes sociales luego que dieran a conocer que se comprometieron en matrimonio. Ahora, el intérprete de “Botella tras botella” brindó detalles del anillo de compromiso y cómo fue la noche que le pidió matrimonio a su pareja.

En una entrevista dada al programa “Despierta América”, Nodal confesó que Belinda le ha cambiado la vida. “Yo a los dos meses ya me quería casar con ella porque es la persona más especial, para mí es un ángel que me salvó la vida. Me ha enseñado mucho, me ha hecho crecer como hombre y, para mí, es la mejor mujer que existe”, expresó a dicho medio.

El cantante explicó que quiso entregarle a la intérprete de “Ángel” un anillo que la hiciera sentir como una reina. “Yo soy fanático de las alhajas y al final me decidí por una que la hiciera sentir como reina. Si un hombre te entrega lo mejor a ti, que, para él, en su mundo, hasta donde él puede, te está dando lo mejor”, explicó.

Por otro lado, en una entrevista para “El gordo y la flaca”, Christian Nodal confesó que, cuando comenzó su relación con Belinda, le expresó a su familia que en algún futuro se quería casar con ella.

“Desde que andábamos de novios, a los dos meses, fui a mi casa a Guadalajara y cuando fui a visitar a mi familia y yo les dije que me quería casar con Beli. Me dijeron que les explicara, que estaba loco y, cuando les expliqué todo lo bonito que me estaba pasando, me dijeron que tenía razón, después que la conocieron quedaron enamorados de ella”, recordó.

El cantante mexicano reveló que meses atrás ya había decidido pedirle matrimonio a Belinda; sin embargo, no encontraba la oportunidad ideal para pedir su mano.

“No encontraba el momento adecuado y cuando lo encontraba no se daban las cosas hasta que me vine a España y empecé a armar todo rapidísimo posible y armar algo romántico como le gusta. Al final salió un resultado súper bonito, con mucho amor. Yo no podía ni hablar cuando le dije que si se quería casar conmigo”, reconoció.

“Yo me imagino y lo que me muero por ver es a su papá entregándomela y ver a mi familia sentaditos ahí y verla a ella decir que sí, yo decir que si y darnos ese besito. Estoy con ese sueño y una boda que a Beli le haga feliz”, añadió.

