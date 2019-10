Se lava las manos. Christian Domínguez, quien hasta hace algunos días mantenía una sólida relación de más de tres años con Isabel Acevedo, habló por primera vez sobre el ‘ampay’ donde se le ve en actitudes cariñosas junto a Pamela Franco, con quien conduce un espacio televisivo en Latina.

De acuerdo con el cantante de la Gran Orquesta Internacional, el supuesto beso que señala el programa 'Magaly TV, la firme’ jamás ocurrió y que la bailarina de 'Alma Bella solo es su amiga. “No es en la boca”, aseguró ante las cámaras del canal en el que trabaja.

“Sí, somos amigos, ingresamos a una reunión privada. No hay mayor problema con el tema (...) Yo no he tomado porque estaba manejando”, manifestó el cumbiambero sobre lo ocurrido en la puerta del local nocturno en la urbanización El Polo, lugar donde se realizaba una fiesta con integrantes de la selección peruana y figuras de la farándula.

Además, negó haber iniciado un romance con su compañera de trabajo. “Somos amigas pero no estoy con ella ni con nadie, por lo menos ahora pronto", refirió.

Sobre su expareja Isabel Acevedo, manifestó que de seguro las imágenes no serán de su agrado. “Se va a incomodar seguramente, sabe que ha sido después de que ha terminado la relación”.