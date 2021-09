En septiembre de 2020, Chrissy Teigen y John Legend conmovieron a sus seguidores al anunciar que habían perdido el bebé que esperaban cuando la modelo se encontraba en su quinto mes de embarazo. Un año después, el dolor no ha cesado para Teigen.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo compartió un emotivo mensaje dedicado al “hijo que casi tuvimos”. La carta estaba acompañada de una fotografía suya, en la cama de un hospital, al lado de John Legend.

“Y al hijo que casi tenemos. Hace un año me diste el mayor dolor que jamás haya podido imaginar para demostrarme que podía sobrevivir a cualquier cosa, incluso si no quería”, empezó Teigen en su mensaje.

“No pude cuidar de ti, pero viniste y te fuiste para que me amara y me cuidara porque nuestros cuerpos son preciosos y la vida es un milagro. Me dijeron que sería más fácil, pero eso aún no ha comenzado. Mamá y papá te amarán por siempre”, añadió en su post.

Como se recuerda, la modelo Chrissy Teigen y el cantante John Legend se casaron en septiembre de 2013 en una ceremonia privada que se celebró en el Lago de Como, ubicado en Lombardía, Italia.

Para abril de 2016, la pareja tuvo a su primera hija, Luna Simone. Poco más de un año después, el 16 de mayo de 2018, ampliaban la familia con el nacimiento de Miles Theodore.

