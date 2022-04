Ha pasado una semana desde que Will Smith acaparó las portadas del mundo tras el golpe que le dio a Chris Rock en medio de la ceremonia de entrega de los premios Oscar. Desde entonces, diversas críticas y manifestaciones han surgido al respecto, esta vez fue el turno de un familiar del comediante, su hermano Kenny Rock.

En una reciente entrevista con el diario Los Angeles Time, Kenny Rock alzó su voz y manifestó la impotencia que sentía tras la humillación a la que sentenció Will Smith a su hermano Chris Rock en un evento tan importante.

“Me carcome ver eso una y otra vez, porque has visto a uno de tus seres queridos siendo atacado. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Cada vez que veo los videos, es como una representación que sigue repitiéndose una y otra vez en mi cabeza”, manifestó Kenny Rock.

“Mi hermano no era una amenaza para él y simplemente no le tenías respeto en ese momento. Simplemente lo menospreciaste frente a millones de personas que veían la ceremonia”, agregó el hermano de Chris Rock.

Asimismo, Kenny aseguró que su hermano desconocía que Jada Pinkett Smith sufría de alopecia, por lo que no tuvo reparos en bromear con su corte de cabello. En ese sentido, pidió a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que le retire a Will Smith el premio Oscar que obtuvo como Mejor actor en “King Richard”.

Como se recuerda, durante la última ceremonia de entrega de los premios Oscar, Will Smith protagonizó un bochornoso incidente cuando subió al escenario para darle una cachetada a Chris Rock, quien hizo una broma sobre la pérdida de cabello que sufre Jada Pinkett Smith.

