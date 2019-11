El final de “Avengers: Endgame” marcó un cierre importante para los protagonistas de la Saga del Infinito, quienes ahora darán paso a una nueva generación de superhéroes; sin embargo, el actor Chris Evans no descartó que el Capitán América pueda volver en un futuro.

En la última película de la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel, Steve Rogers regresó al pasado para devolver todas las Gemas del Infinito y decidió quedarse para vivir una vida tranquila con Peggy Carter y pasarle el escudo del Capitán América a Sam Wilson (Falcon), pero Evans ha dejado abierta la posibilidad de volver con su icónico personaje.

Durante una conversación en el segmento de Variety, Actors on Actors, entre Chris Evans y Scarlett Johansson, surgió la pregunta de si volvería a dar vida al Capitán. Su respuesta emocionó a los fanáticos.

“Nunca digas nunca. No lo sé. No es un ‘no definitivo’, pero tampoco es un sí total. Hay otras cosas en las que estoy trabajando en la actualidad y creo que se hizo un gran trabajo permitiendo que el Capitán complete su viaje. Si vas a volver al personaje no puede ser sólo por el dinero. No puede ser sólo por emocionar a la audiencia. ¿Qué revelamos? ¿Qué estamos aportando a la historia?”, expresó el actor.

“Muchas cosas tendrían que cumplirse. Pero en la actualidad no se siente como algo posible, y no me gustaría lastimar el legado, el cual quiero proteger mucho. Fue una época tan preciosa y el poder ser parte de estas películas fue una posibilidad increíble para mí. He dicho que no muchas veces y hay un millón de formas en que esto puede salir mal. Así que casi que se siente como que deberíamos dejarlo tal y como quedó”, añadió.

De esta manera, el actor ha dejado en claro que no tendría problemas en volver a utilizar el icónico escudo para defender al mundo.