Stephanie Himonidis, es una de las conductoras del programa “Un nuevo día” de Telemundo y ha logrado ganarse el corazón de los televidentes. La mexicana de 39 años vivió por muchos años en Los Ángeles y decidió mudarse a Miami para darle un vuelco total a su carrera profesional y sin duda, la ‘Chiquibaby’ lo consiguió.

La comunicadora cuenta con más de 20 años en el mundo de la radio y televisión, además, ha sido ganadora de dos Emmy por su destacado trabajo. La también DJ, se ha convertido en una de las conductoras más populares del medio.

En una reciente entrevista con la revista People en Español, la Chiquibaby ha hablado sobre esta nueva faceta en su carrera y también contó como es que nació su popular apodo que la ha hecho muy conocida en México y Estados Unidos.

¿QUÉ CONTÓ STEPHANIE HIMONIDIS SOBRE SU CARRERA Y APODO?

Stephanie Himonidis ha contado que se encuentra en el momento más importante de su carrera y ser conductora del programa “Un nuevo día” es algo que siempre anheló y por el cual trabajó mucho. Ahora se encuentra disfrutando de esta nueva etapa.

Además, ha dicho que no fue fácil integrarse al grupo que habían formado Adamari López, Héctor Sandarti, Rashael Díaz y Erika Csiszer. Sin embargo, tuvieron una buena química que hoy se muestra en las pantallas.

La familia de "Un nuevo día" de Telemundo (Foto: Instagram)

Pero también habló sobre su popular apodo ‘Chiquibaby’ que la ayudó a hacerse mucho más conocida entre el publico Latino.

“Mucha gente sabe y mucha no, que mi carrera como comunicadora empezó en radio y ahí nace mi apodo ‘Chiquibaby’, nace en la radio. Todos los locutores de la radio tienen apodos”, contó la conductora.

“La verdad yo no lo escogí. Era una palabra que utilizaba al referirme a “papacito” o algo así, y en un demo me escucharon decir esa palabra, entonces yo, la chica nueva, con la voz ronquita. Me empezaron a decir ‘esa la chica nueva, la ‘Chiquibaby’ Entonces en la radio me preguntaron, ‘¿te gustaría ese apodo?’. Yo les dije ‘la verdad yo solo quiero el trabajo, así que pónganme el apodo que quieran’. Fue así que inició mi carrera en radio y los medios en Estados Unidos. Eso fue hace más de dieciséis años. Fue algo como de risa, pero después fue un buen recurso porque mi nombre verdadero era muy difícil para la radio”.