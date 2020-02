Mon Laferte abrió este lunes el segundo día de conciertos en el importante festival internacional de Viña del Mar con lo mejor de su repertorio. La artista chilena al pisar el escenario hizo conexión con el público y deleitó a sus fans con sus reconocidos temas.

Antes de despedirse del escenario y robarse las palmas al unísono, Mon Laferte se dirigió a su público y reveló un detalle que emocionó a todos.

“Quiero decirle a todo el público muchas gracias por venir, sé lo que significa llegar hasta acá”, inició el agradecimiento. Acto seguido, la artista continuó halagando a sus seguidores: “Gracias por su apoyo a mi club de fans, quienes primero dijeron que no iban a llegar acá y después vinieron”, recalcó.

Entre sollozos, la intérprete de ‘Tu falta de querer’ se emocionó hasta las lágrimas y decidió premiar a su público. “Esto es un símbolo, yo ya me llevé todas las gaviotas, pero como símbolo de que Chile está en un momento especial y a modo significativo voy a entregar mi gaviota a alguien que la necesite, a una fundación. Porque yo no quería venir a este festival, pero ya me llevo su cariño. Gracias por todo”, culminó la chilena.

Con este anuncio, la cantante donará la gaviota de oro y de plata que ganó esta noche en el reconocido certamen de la Quinta Vergara.