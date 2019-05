'Chernobyl': ¿Por qué los personajes de la serie no tienen acento ruso? | VIDEO

"Chernobyl" , la nueva serie de HBO, tan solo tiene cinco episodios y ya es motivo de discusión en foros especializados. El programa relata las polémicas decisiones políticas de la URRS y el crudo panorama humano que tienen que vivir los ciudadanos de la Ucrania soviética.

Muchos seguidores de "Chernobyl" hicieron manifiesta su duda sobré por qué los protagonistas de la serie no hablaban en ruso. La primera respuesta sería que se trata de una producción británico-estadounidense y que el reparto es internacional y no local.

Los actores ingleses Emily Watson y Jared Harris, el sueco Stellan Skarsgård y la irlandesa Jessie Buckley interpretan a sus personajes hablando un perfecto inglés.

Craig Mazin, creador de la serie "Chernobyl", salió al frente para responder a los seguidores del programa en un podcast oficial de la producción. “Renunciar al acento ruso fue una decisión importante que tomamos al principio”, indica el showrunner.

“En un momento inicial nos planteamos la posibilidad, pero no queríamos que (los personajes) sonaran como Boris y Natasha (villanos rusos de la serie animada 'Rocky y Bullwinkle'). El acento ruso puede acabar resultando cómico con muy poco esfuerzo” , explica el creador de "Chernobyl".

“Así que empezamos proponiendo un acento de Europa del este más impreciso, no muy forzado. Pero rápidamente nos dimos cuenta de que los actores tendían a interpretar con el acento; no interpretaban, ponían un acento. Estábamos perdiendo todo lo que nos gustaba de esas personas. Así que después de una o dos audiciones de casting decidimos cambiar de estrategia", sentenció.



"Chernobyl" episodio 1x03



Los científicos Valery Legasov y Boris Shcherbina inician las investigaciones para poder evitar una futura tragedia. La fuga del uranio en Chernobyl se vuelve algo evidente para el gobierno y buscan darle una pronta solución y de la manera más discreta posible.

Los investigadores tendrán que enfrentar varios obstáculos como el gobierno y la KGB, empeñados en ocultar toda información sobre el accidente ocurrido en la central nuclear Vladímir Ilich Lenin.

'The Happiness of All Mankind', cuarto episodio de "Chernobyl", es estrenó 27 de mayo.



