Murió Olivia García, quién interpretó a la tía de Patty en 'El Chavo del 8'

'El Chavo del 8' es uno de los programas más vistos de la televisión de América Latina en el mundo. El programa mexicano goza, hasta la actualidad, de gran fama por sus entrañables personajes con los que varias generaciones crecieron.

El personaje de Gloria, interpretada por Olivia García, falleció esta semana. La noticia fue confirmada por su hija en las redes sociales.

La presentadora de noticias Olivia Peralta, hija de la fallecida actriz, se pronunció en Instagram. "Mami, si hay reencarnación, regresa pronto, que al mundo le va bien un espíritu tan alegre, honesto e íntegro como el tuyo", manifestó.

"Si hay cielo, festeja tu vida con los seres queridos que se adelantaron y observa cómo honraré la educación que me dejaste. Sé que estarás en cada acto íntegro que yo haga, porque esa fue de las principales lecciones que me diste. El nunca ser infiel a mis pensamientos o sentimientos por complacer a alguien o lograr algo", sentencia la hija de Olivia García.

Olivia Peralta confirma muerte de su madre. (Captura Instagram)

Cabe recordar que solo fue hace unos días que Olivia Peralta pidió a todos sus seguidores de Instagram darle "buenas vibras" a su madre. "Gracias por haberme escogido como tu hija y haberme dado estas alas con las cuales disfrutar de la vida. Te amo", finaliza el mensaje.

Olivia García interpretó a Gloria Entre 1972 y 1987 el papel también fue tomado por Maribel Fernández, Regina Torné y Maricarmen Vela.

"Me preguntan mucho sobre mi mami, quien interpretó a la hermosa Gloria en El chavo del 8 y quien conquistó el corazón de Don Ramón y por lo visto, el de muuuuchos más alrededor del mundo. ¡Siento tanto orgullo cuando me preguntan por ella! Mi mami está muy bien, una mujer que siempre ha sido fuerte, quien me enseñó a defender mi dignidad como mujer, antes que nada y nadie. LA AMO y les manda besos a sus fans de #Brasil y de #Argentina! #gloria #elchavo #mimami", escribió alguna vez Olivia Peralta en Instagram sobre la participación de su madre en "El Chavo del 8".



