El 3 de marzo del 2000, Charly García se tiró a una piscina desde un balcón ubicado en el noveno piso de un hotel en Mendoza, Argentina.

Para el documental “Bios. Vidas que marcaron la tuya” de National Geographic y Underground, Charly García se entrevistó con Julieta Venegas y recordó lo que sucedió ese día.

"¿Sabes por qué me tiré?, porque me perseguía la Policía. Había un policía abajo y no venía a decirme 'ehhh no se tire', entonces me tiré", explicó el argentino.

Charly García reveló lo que sucedió cuando estuvo cara a cara con la autoridad: "Cuando al final subió me dijo 'Yo soy la policía'. Y yo le respondí 'y quién te mandó a no estudiar'. Me divertí mucho. Además no me dolió nada ese salto".

El cantante además señaló tener experiencia para realizar esa clase de saltos: "Me tiraba de los molinos de viento hacia la pileta, hace unos años. Al principio dudé y me pregunté si la embocaré. Y…¡paf! la emboqué […] Yo practicaba esos saltos, ¿vos te creés que estaba loco? No estoy loco, pero tenía un sólo salto para hacer".

El documental especial de Charly García se estrenará el domingo 22 a través de National Geographic y promete mostrar aspectos íntimos e inéditos de su vida.