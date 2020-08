La muerte del actor Chadwick Boseman, protagonista de la cinta “Black Panther”, ha conmocionado a todos en el mundo del entretenimiento. Sus amigos y fans se han pronunciado en redes sociales enviando las condolencias a la familia del actor, quien tuvo una carrera artística llena de sorpresas.

En 2018, durante una entrevista con el programa “The Tonight Show with Jimmy Fallon, Chadwick Boseman contó cómo se enteró que Denzel Washington pagó sus estudios de actuación en la prestigiosa Universidad de Oxford.

“No tenía dinero para pagar eso (las clases), así que Rashad (cantante y directora estadounidense) reunió a sus amigos, y ya sabes, ellos pagaron para que estudiemos. Al inicio no lo sabía, ni siquiera cuando volví. Fue un secreto durante toda mi carrera, pero a mi vuelta recibí una carta del beneficiario. Y decía ‘Denzel Washington pagó por ti’. Y yo me quedé en plan ‘¡Qué!’”, contó Boseman.

En la misma entrevista, Boseman reveló que siempre quiso agradecer a Washington por la beca que le permitió estudiar en la Universidad de Oxford, y lo hizo. Durante la promoción de “Black Panther” en Nueva York, los actores coincidieron e intercambiaron palabras.

“(Denzel Washington) estaba como, ‘todavía no nos hemos conocido’, y yo le dije: ‘sí, tengo que decirte algo. Mira, no sé si lo sepas, pero tú me pagaste la beca para ir a la escuela’. Y él dijo: ‘oh, entonces, esa es la razón por la cual estoy aquí, me debes dinero’ (risas)”, contó Boseman en el programa estadounidense.

Tras enterarse de la muerte de Chadwick Boseman, Denzel Washington conversó con Entertainment Weekly y lamentó su muerte. “Era un alma gentil y un artista brillante, que permanecerá con nosotros por la eternidad a través de sus representaciones icónicas durante su corta pero ilustre carrera. Dios bendiga a Chadwick Boseman”, declaró.

Como se recuerda, Chadwick Boseman murió el pasado 28 de agosto tras una larga lucha contra el cáncer de cólon, mal que le había sido diagnosticado hace cuatro años. La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de Facebook del actor.

VIDEO RECOMENDADO

Muere de cáncer Chadwick Boseman, protagonista de Black Panther

Muere de cáncer Chadwick Boseman, protagonista de Black Panther 29/08/2020