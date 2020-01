Xavier López Rodríguez, mejor conocido como el niño ‘Chabelo’, sorprendió a sus seguidores en medio de una entrevista con reporteros de México.

¿Qué ocurrió? El actor y comediante dejó de lado su habitual tono de voz infantil y habló como adulto para encarar a los periodistas que le preguntaron por, supuestamente, tener una hija fuera de su matrimonio.

“Que sea la última vez, te lo pido de favor, yo no me meto en tu vida, no te metas en mi vida”, señaló ‘Chabelo’ visiblemente enfadado.

El momento se hizo tendencia en Twitter y muchos usuarios comentaron la reacción del famoso personaje debido a que este se ha hecho famoso por su peculiar voz infantil que ha mantenido a lo largo de los años.

“Chabelo ya está entrando a la adolescencia, se escucha claramente cuando le cambia la voz”, “Pinche Chabelo, ya dejó la niñez y le cambió la voz”, “A mis 22 años apenas me entero como suena la voz normal de ‘Chabelo’”, fueron algunos comentarios en la red social.