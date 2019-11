‘Chabelita’ Pantoja , hija adoptiva de la cantante española, Isabel Pantoja , sufrió un accidente en el día de su cumpleaños, por la que tuvo que ser llevada de emergencia y permanecer bajo chequeo médico el último sábado.

La noticia fue difundida recién este lunes por un programa de espectáculos español. Sin embargo, durante la transmisión de la nota televisiva sobre la situación de ‘Chabelita’, surgió una polémica.

Mientras que la conductora del programa estuvo narrando los hechos que había recogido de acuerdo a lo que ‘Chabelita’ le había contado, el hermano de ella, Kiko Matamoros, desmintió la versión.

La hija de Isabel Pantoja tomará un nuevo rumbo alejada de la televisión en 2019. (Foto: @isapantoja)

Según ‘Chabelita’, ella habría resbalado en el interior de su casa, lo que le generó un fuerte golpe en la cabeza. Sin embargo, Kiko deslizó la opción que no sucedió ello, sino, que se habría tratado de un “accidente de tráfico”.

Mediante algunas preguntas que no fueron resultas por los conductores, se llegó a la conclusión que, hasta que la misma ‘Chabelita’ no cuente directamente lo que sucedió, no se podrá saber qué es lo que realmente le sucedió.

Lo que sí quedó confirmado es que la hija adoptiva de Isabel Pantoja es que ella visitó el hospital en compañía de su pareja Asraf Beno, con el que existen unas fotografías.