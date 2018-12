Isa Pantoja, más conocida como Chabelita Pantoja , anunció que a partir del próximo año dejará de lado la pantalla chica para dedicarse de lleno a proyectos personales que tiene planteados desde hace años.

La famosa concursante de realities e invitada del programa Sábado Deluxe señaló que considera oportuno enfocarse en otra cosa que no sea la televisión. Dijo que planea hacer “algo importante”.

“Hay algo que estoy haciendo… Pero ya se verá. Hay muchos proyectos… Haré alguna intervención puntual en la televisión, pero no haré entrevistas sobre mi vida”, precisó la hija de Isabel Pantoja en Morning Glory, programa online de la cadena Mediaset.

Respecto a su alejamiento de la pantalla chica, Chabelita Pantoja precisó que le hará caso a su madre y que no piensa “vivir toda la vida de lo mismo”.

“Mi madre siempre ha tenido razón en cosas que me ha dicho y nunca le he hecho caso, pero ahora ha llegado el momento. Ya tengo 23 años, este mundo está muy bien pero una también se cansa. No voy a vivir toda mi vida de lo mismo. Ha llegado el momento de plantearse hacer algo serio”, dijo Isa Pantoja.

Cabe señalar que la última participación de la hija de Isabel Pantoja en la televisión española fue en el reality de “Gran Hermano VIP 6”, donde compitió junto a su pareja, Omar Montes.