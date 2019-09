La primera presentación artística de 'Isa’ Pantoja, 'Chabelita’ en el teatro Kapital de Madrid no salió como esperaba. La hija de Isabel Pantoja convocó a los medios en la que sería su primera actuación de su canción ‘Ahora estoy mejor’ e incluso reservó un lugar para que su madre, su hermano y parte de su equipo disfruten del concierto, pero la autora de ‘Así fue’ nunca llegó, pese a que el espectáculo empezó una hora y media después de lo programado.

Triste por la ausencia de su madre, ‘Chabelita’ no pudo contener las lágrimas. Tras la actuación, que fue coreada y ovacionada por su novio Asraf Beno y sus amigos desde unos de los palcos de la sala, agradeció a los presentes su apoyo: “Me hace muchísima ilusión que estéis aquí y gracias también a los que no han venido”, dijo con voz entrecortada.

Tras el desplante, ‘Chabelita’ fue abordada por la prensa y consultada sobre la relación con su madre y si esperaba que ella vea su primera presentación. “Cuando he salido, lo primero que le he preguntado a las chicas es si había mirado mucho hacia el palco de arriba, porque era el palco donde iba a estar mi madre. Estaba mirando pero he dicho que no me avisaran de nada porque, si no, me iba a poner más nerviosa. La he extrañado un poco, pero bueno... Lo arreglaré con ella”, contó.

Isabel Pantoja se pronuncia

Al enterarse de las declaraciones de 'Chabelita’, Isabel Pantoja tuvo duros comentarios. “Ella sabía que yo no iba a ir, que no se haga la víctima más. Voy a respetarla, lo que ella no hace conmigo”, comunicó a través de una amiga en común la experimentada cantante española.