Una nueva y trágica noticia golpea la industria del entretenimiento en Corea del Sur. El actor Cha In Ha, de tan solo 27 años, fue hallado sin vida en su vivienda el pasado 3 de diciembre, según informa South China Morning Post.

Cha formaba parte del grupo de actores Surprise U representados por la compañía de entretenimiento surcoreana Fantagio, que confirmó el deceso del joven actor a través de un comunicado.

“Tenemos el corazón roto al dar a conocer esta noticia triste a todos los que han enviado su amor y apoyo a Cha In Ha hasta el momento. Estamos llenos de dolor por esta noticia que todavía es difícil de creer”, expresó la firma.

“Pedimos fervientemente que no se difundan rumores y que no se publiquen informes especulativos para que su familia, que está experimentando una tristeza mayor, lo despida en paz”, añadió Fantagio en declaraciones recogidas por Soompi.

Cha In Ha, nacido en 1992, debutó en la actuación en 2017 a través del cortometraje “You, Deep Inside of Me”. Además, protagonizó el drama web “Miss Independent Jieun 2” y dramas televisivos, incluidos “Degree of Love“, “Wok of Love“, “Are You Human, Too?”, “Clean with Passion for Now” y “The Banker“. Su nuevo drama, “Love with Flaws“,estrenó el 27 de noviembre.

Esta es la tercera muerte de representantes de la industria del entretenimiento de Corea del Sur en los últimos dos meses. Anteriormente, las cantantes Sulli y Goo Hara también fueron halladas sin vida.