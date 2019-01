Céline Dion preocupa a fans por su estado de salud | FOTOS

En su reaparición en la Semana de la Moda de París, Céline Dion desconcertó por su extrema delgadez y rostro demacrado a sus 50 años. El aspecto de la cantante de 'My Heart Will Go On' preocupó a sus seguidores en redes sociales.

Céline Marie Claudette Dion, nombre real de la cantante, fue el centro de todas las miradas por su apariencia luciendo espléndidos looks como un vestido negro con un tajo en la pierna y un gran escote pero que hizo aún más notorio su bajo peso.

No es la primera vez que la figura da que hablar. En 2007, la estrella canadiense negó ser víctima de trastornos alimentarios como la anorexia. "Soy delgada y no hago ningún esfuerzo. He sido delgada toda mi vida. Nadie en mi familia tiene sobrepeso", expresó.

Fue en 2016 que la artista perdió a su esposo, René Angélil, quien falleció tras una larga batalla contra el cáncer. Pese al fatal desenlance, Dion declaró recientemente que vive un gran momento personal. "Realmente quiero disfrutar", manifestó la también empresaria a The Sun.

"Ahora todo es nuevo. Es como si estuviera viviendo un cambio de aires. Los 50 están siendo geniales", añadió la intérprete y aseguró sentirse "fuerte, bella, femenina y sexy".

Vestido negro con un tajo en la pierna y un gran escote hizo aún más notoria extrema delgadez de Céline Dion. (AFP)

En otro momento descartó tener un romance con el joven bailarín español Pepe Muñoz. Según la cantante, entre ellos solo existe una bonita amistad. "Somos mejores amigos. Por supuesto, que nos abrazamos, nos cogemos de la mano y salimos, así que la gente lo ve, pero no mezclamos", señaló al respecto.

