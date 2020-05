Khloé Kardashian ha impactado a todos sus seguidores de Instagram luego de compartir fotografías en sus redes sociales en las que luce totalmente distinta y con un nuevo look. Algunos incluso han asegurado de que se trata de otra persona, pues luce muy diferente.

La integrante del clan Kardashian se oscureció el cabello y luce un cabello más cálido al que nos tenía acostumbrados. Lo que más sorprende de su transformación son sus facciones pues evidencian que pasó por un médico cirujano.

La hermana de Kim Kardashian publicó en su Instagram tres fotos en las que se le ve feliz con su nuevo look y bronceado. Sus seguidores han hecho comparativos con su antes y después.

Jomari Goyso, un experto conocido mundialmente en la belleza, hizo un comparativo con fotos pasadas.

“Creo que los filtros nos van a destruir la autoestima mundial. (Amo a Khloé y la conozco, he trabajado con ella, para que no empiecen a inventar o a mal interpretar). Ella puso hoy la foto de la izquierda y me sorprendió", escribió Goyso.

"Sé que la gente muchas veces asume operaciones y muchas cosas más, pero lo más dañino son los filtros. QUE YO USO MIL VECES!!!! (Relax). Como alguna otra vez les he dicho, los psicólogos llaman a este problema #falsasexpectativas, porque crea una realidad que es mentira pero la gente no lo sabe y cuando se miran en su casa al espejo se quieren... Me entendieron?”, agregó el experto.

