Lele Pons, youtuber y figura destacada de las redes sociales, acaba de confesar a todo el mundo que padece de trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y síndrome de Tourette. La venezolana de 23 años decidió contar su “secreto más íntimo" con todos sus seguidores de Instagram a raíz del lanzamiento de su documental que se estrena en YouTube este 19 de mayo.

“Finalmente, puedo compartir con el mundo con lo que he luchado toda mi vida. Tengo síndrome de Tourette y TOC, así como otros trastornos mentales. ¡No puedo esperar para mostrarte este lado de mi vida que nadie ha visto antes! Conoce al verdadero Lele, 19 de mayo en #SecretLifeOfLele en @YouTube”, escribe la modelo que cuenta con más de 40 millones de seguidores en Instagram.

El video de Pons cuenta con más de un millón de reproducciones y el apoyo de todos fanáticos. “Eres fuerte y eso te hace superarte”, “Por fin YouTube mostrará historias reales”, “Cuentas con el apoyo de todos tus seguidores en el mundo. Mucha fuerza”, comentan los seguidores de la también cantante.

Pons también contó que sus publicaciones de Instagram son solamente una imagen y nadie sabe lo que realmente está sufriendo. "La gente piensa que tengo una vida perfecta por lo que enseño en las redes sociales, pero no, no tengo una vida perfecta. Mi más oscuro y profundo secreto es que tengo trastorno obsesivo-compulsivo, pensamientos muy fuertes que me hacen hacer cosas que yo no quiero hacer. Llegó a un punto que no me podía ni mover”, señala en el video.

“Es una lucha que tiene las 24 horas del día. Es incapaz de cuidar de sí misma a veces, pero sí es capaz de controlar cosas complejas sin esfuerzo”, explica otra de las voces protagonistas de “Secret Life Of Lele”. “Es sorprendente que una persona disfuncional sea capaz de ser increíblemente productiva artísticamente”, finalizan.

Cabe recordar que Eleonora Gabriela Pons Maronese, conocida en el mundo de las redes sociales como Lele Pons, es conocida por sus divertidos videos donde realiza sketches cortos junto a sus amigos. Cada publicación que la artista realiza tiene millones de interacciones.

VIDEO RECOMENDADO

Mira aquí el tráiler de la primera temporada de “Amor 101”

Mira aquí el tráiler de la primera temporada de “Amor 101”