Los rumores de una separación entre la argentina Tini Stoessel y el cantante Sebastián Yatra aumentan. Esta vez surgió una nueva especulación tras revelarse que la pareja no se encuentra pasando la cuarentena juntos.

Hace unos días, Tini inició en Instagram Live una conversación con la comunicadora, Flor Vigna, que le consultó a la cantante si había sufrido por amor, a lo que ella respondió tratando de sobrellevar la situación: “¿Quién no sufrió por amor? Quizás con el que peor la pasás y más sufrís es con el que más terminás aprendiendo… A veces pasa eso”.

No aclaró que se refería al colombiano, sin embargo muchas de sus seguidoras aseguran que sí se han separado y que se debería a la cantante Danna Paola.

Esto, luego de que Yatra y la protagonista de Élite intercambiaran varios ‘me gusta’ en sus cuentas sociales, además de compartir una transmisión en vivo en donde el cantante se atrevió a tocarle una canción usando su guitarra.

A este rumor, también le atribuyen que tiempo atrás, la mexicana sacó su tema ‘Mala Fama’ en la cual hace referencia a todos los cantantes con la que la han involucrado, incluyendo a Sebastián Yatra. “Que si me fui con Maluma, no. Dicen que Yatra y Ozuna no. Yo duermo sola en mi casa y no me preocupa mi mala fama”, dice parte de la canción.

