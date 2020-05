Barbara Mori es para muchos la mejor ‘Rubí’ de todos los tiempos, pero muchos no saben exactamente por qué no aceptó nuevamente este papel en una telenovela. Si bien algo ha dicho sobre el tema, los detalles íntimos de su decisión no se conocían. Tampoco se le había escuchado cuestionar al sistema, y protestar duramente contra la manera cómo usamos las redes sociales.

“Algunos conocen la imagen detrás del nombre, pero no me conocen a mí”, dice Barbara en un video de TED Talks, donde confiesa que nunca la ha motivado el dinero, y que nunca lo ha tenido. Empezó trabajando a los 14 años como mesera para poder ahorrar y escapar de la violencia de su casa. A los 17 lo consiguió tras repartir volantes en la calle, ser bailarina “en un antro”, y bartender. El camino a la actuación fue un descubrimiento, donde empezó como extra hasta encontrar el esperado protagonismo.

Barbara Mori, de 42 años, revela que tomó decisiones destructivas. Estaba llena de miedo, y creía que no merecía el amor. La actriz nacida en Montevideo y afincada en México dio cuenta de aspectos desconocidos de su vida, de ese corazón roto que tuvo durante años.

La verdad de Barbara Mori.

La actriz contó que aceptó ser Rubí pero no accedió a firmar un contrato de seis años porque quería hacer cine, lo cual casi le hace perder el papel. Puso las condiciones y se las ganó. “Cuando te sales de esa famosa zona de confort, arriesgándolo todo, para ir en busca de tus sueños lo que generas es un sinfín de posibilidades que te acercan a ellos. Rubí fue el proyecto más importante del momento, me trajo una proyección internacional que nunca imaginé. Era poseedora de esas tres cosas que la sociedad dice que te llevan a la felicidad: era famosa, exitosa y me pagaban muy bien”. Sin embargo, confiesa que al llegar a su camerino se sentía sola, y lloraba. Así comprendió que ni el dinero ni el éxito te hacen feliz cuando está rota.

“Para encontrar la felicidad tenía que mirar hacia dentro. Y empecé a meditar”, detalla.

Barbara Mori relata que le ofrecieron todo económicamente para volver a ser Rubí, pero dijo no, a pesar de saber que era una gran oportunidad: “La voz de mi corazón me decía que no, que fuera en busca de mi crecimiento personal, de mi crecimiento como artista, que sin duda me llevaría a un crecimiento personal”.

NO PODEMOS DEPENDER DE LOS LIKES

“Estamos todo el día distraídos en el celular esperando tener la cantidad de likes que necesitamos. Necesitamos la aprobación de los demás sino estamos ansiosos y deprimidos. Hoy dependiendo del número de nuestros seguidores miden nuestro valor. Eso me parece aterrador. El valor de cada uno de nosotros está en el ser que llevamos dentro", dijo, tras resaltar que no podemos permitir que la tecnología nos envuelva.

"No hay que olvidar que donde ponemos nuestra atención florece”, refirió, y reveló que el amor propio es lo más poderoso para enfrentar la crueldad del mundo, y sanar le ayudó a ella.

“Hay que atreverse a soñar, tener coraje y tomar riesgos. Hay que ser congruentes hasta encontrar un balance”, invocó.

La actriz comentó que sigue cometiendo errores, pero aprende de ellos.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

TEC: el uso de la tecnología para combatir el Covid-19