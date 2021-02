La celebridad mundial, Paris Hilton, dio un conmovedor testimonio en su defensa frente a la Comisión de Justicia Criminal de Utah, Estados Unidos. Ella habló sobre los abusos que vivió durante su adolescencia en la escuela Provo Canyon, un internado al que fue llevada por sus padres.

“Hablar de algo tan personal fue y sigue siendo aterrador”, expresó ante el comité. “Ojalá pudiera decir que fue solo un sueño, pero no es así”, continuó diciendo al borde del llanto.

La empresaria, de 39 años, manifestó su discurso el pasado lunes para respaldar a los niños fueron “inmovilizados, golpeados, arrojados contra las paredes, estrangulados y abusados sexualmente con regularidad” en esa institución. Con su testimonio quiere contribuir a la creación de un proyecto de ley que exija más control gubernamental en estos internados.

“No puedo irme a dormir por la noche sabiendo que hay niños que están experimentando el mismo abuso por el que pasamos tantos otros y yo”, además se dirigió al presidente Joe Biden y a los líderes del Congreso a tomen mayores medidas para prevenir estos casos.

“Este proyecto de ley definitivamente ayudará a muchos niños, pero obviamente hay más trabajo por hacer y no voy a detenerme hasta que ocurra el cambio”, concluyó la también actriz.

SU TESTIMONIO

“Mi nombre es Paris Hilton, soy una sobreviviente de abuso institucional, y hablo hoy en nombre de los cientos de miles de niños que actualmente se encuentran en centros de atención residencial en los Estados Unidos”, con esas duras palabras dio inicio a su confesión frente a las autoridades de Utah.

Paris reveló que todo inició hace 23 años, cuando iniciaban sus 16 años. “Durante los últimos veinte años, he tenido una pesadilla recurrente en la que dos extraños me secuestran en medio de la noche, me registraron sin ropa y me encerraron en una instalación. Ojalá pudiera decirles que esta pesadilla inquietante fue simplemente un sueño, pero no lo es”.

Por casi un año, la socialité contó que fue abusada mental y físicamente, pues varias veces recibió golpizas de los ’cuidadores’ que la enviaban desnuda a una habitación confinada como castigo.

“Sin un diagnóstico, me vi obligada a consumir medicamentos que me hicieron sentir entumecida y agotada. No respiré aire fresco ni vi la luz del sol durante once meses” (...) “Cada vez que usaba el baño o me duchaba, se monitoreaba. A los 16 años, cuando era niña, sentí sus ojos penetrantes mirando mi cuerpo. Era solo una niña y me sentía violada todos los días”, agregó Hilton. Las autoridades apoyaron su decisión de hablar y se comprometieron a velar por los jóvenes que permanecen en dichos internados.

