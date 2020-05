Las redes se remecieron luego que un hombre apareciera en un video asegurando ser el cantante mexicano, Juan Gabriel, quien murió en el 2016. Muchos usuarios quedaron con la duda de que pudiera ser verdad pues el aspecto físico era idéntico al artista.

“No me quedó de otra y ahorita que sé que todos están encerrados en México, sufriendo por el coronavirus, ahora que ya era mayo, y el 2020 no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes”, indicó el supuesto Juan Gabriel.

“Con todo mi cariño, mi amor, mi público es de lo que yo puedo vivir, ya no aguanté más, así que aquí me tienen en mayo del 2020, envío un saludo a toda mi gente y espero que en México pase esto pronto y el próximo año estaré en contacto con ustedes y les diré la verdad”, agregó y rápidamente el video se viralizó en todas las redes.

¿QUÉ DIJO EL ABOGADO DE JUAN GABRIEL?

Pese al gran parecido con el intérprete de ‘Amor eterno’, un detalle llamó la atención de los cibernautas: un raro movimiento en la boca del hombre no terminaba de convencer.

Guillermo Pous, abogado de la familia de Juan Gabriel, explicó cuál es la verdad de esta aparición.

“En realidad, no es un imitador… es una aplicación en donde se utiliza el cuerpo y la voz de una persona y se le empalma la cara de otra, logras sincronizar el audio que escuchas con el lipsync sin que sea real. Desconozco cuál fue el origen de esto”, dijo el abogado al programa radial en México.

También indicó que no levantarán acciones legales. “Lo revisé, no hay absolutamente nada que hacer. Lo mismo sucedió hace un par de años con Obama, es una aplicación, no existe lucro, no hay una afectación directa, no hay nada que hacer”, añadió.

Dijo comprender que muchos usuarios pudieran llevarse por ese tipo de publicaciones pues el Divo de Juárez fue un artista muy querido y algunos aún no aceptan usu muerte. Él asegura que no hay motivos para que Juan Gabriel se encontraría: “No hay razón para que fingiera su muerte, era feliz con lo que hacía”.

