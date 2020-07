El actor Salvador Zerboni recordó diferentes aspectos de vida en el programa El minuto que cambió mi destino y grande fue la sorpresa cuando reveló al periodista Gustavo Adolfo Infante que tuvo una relación con la cantante Alejandra Guzmán, que duró cerca de seis meses.

“Anduvimos un rato empezamos en un amor de verano. Yo iba en la prepa entonces fue así de dos o tres semanas en Acapulco. Me quedé todavía con ella en un departamento de mis papás porque ella se acababa de separar de un novio … Y este me dice ‘Oye, flaco me puedo quedar en tu casa’”, recordó.

Una vez que Alejandra Guzmán llegó a la casa de los papás de Salvador Zerboni en Acapulco, el actor escondió todas las fotos familiares. Sin embargo, cuatro días después de la llegada de la intérprete, sus padres lo buscaron para que fuera a la escuela, pero él prefirió quedarse para vivir su tórrido romance.

“Me hice bien pendejo, me quedé como dos semanas enamorándonos hasta que regresé”, añadió.

Alejandra Guzmán muestra el look que tuvo para brindar su primer show online. (@laguzmanmx).

Cuando regresaron, Salvador Zerboni se dio cuenta que Alejandra Guzmán era su vecina. La rockera buscó al actor hasta que empezaron una relación, y hasta Zerboni se fue a vivir con ella.

“Jugaba con ella. Ella era una bebé tenía tres años y andaba con nosotros de arriba para abajo, pero era una bebé”, dijo Zerboni sobre Frida Sofía.

“Me enamoré de la rockstar. No de Alejandra, me enamoré de lo que es estar con una rockstar, que era muy divertido andar de arriba para abajo … Y yo empezaba a tomar en serio. Viví muchas cosas con ella, vivimos cosas fuertes”, declaró.

“Los ambientes pesados, drogas. Yo en mi vida las había visto entonces ahí la probé por primera vez y gracias a Dios no se me hizo un vicio”, dijo tras reconocer que probó drogas y que vio cosas que lo espantaron. Incluso, estuvo en medio de una balacera

“Estábamos en el cambalache, en Insurgentes, ella y yo cenando, y llegó Polo Polo, Herrería y otros amigos se empezaron a echar balazos, un desmadre que traían con el papá de Alejandra … Y yo salí por debajo de la mesa, le quité las llaves y me fui a mi casa… Esa fue la decisión que tomé para terminar mi relación”, relató.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Magaly Medina discutió con Cristian Zuárez en su programa. (Magaly Tv. La firme)