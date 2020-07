Megan Fox y Machine Gun Kelly están juntos y así lo confirmaron en Instagram. La noticia hizo que los dos se convirtieran en tendencia en las redes sociales.

El rapero, cuyo verdadero nombre es Richard Baker, hizo oficial su nueva relación con la estrella de “Transformers” en una sincera publicación el martes.

En la foto, en el espejo, en blanco y negro, la pareja se muestra muy feliz.

“Esperé una eternidad para encontrarte de nuevo ...”, escribió Kelly, agregando emojis de cuchillo y corazón.

Los rumores acerca del romance que Megan Fox habría iniciado con Machine Gun Kelly tras su separación del padre de sus tres hijos, Brian Austin Green, se dieron por confirmados cuando ella apareció en el videoclip de su sencillo ‘Bloody Valentine’.

En el video comparten numerosas escenas subidas de tono, pero hay una en concreto que ha contribuido a que este proyecto se haya convertido en el favorito de Colson -como se llama realmente el cantante- porque le ha ayudado a cumplir uno de sus sueños: tener los pies de Megan en la cara.

“Mi fijación con los pies, que me parecen preciosos, no es ningún secreto y creo que Megan tiene los pies más perfectos del mundo”, confesó él en una entrevista a Teen Vogue.

A mediados de junio, Megan y Machine fueron fotografiados por unos paparazzi en Los Ángeles cuando salían de un bar. Ambos caminaban de la mano y, para sorpresa de muchos, cuando subieron al auto del músico se dieron un apasionado beso, sin importarles ser vistos. Pero la confirmación no llegaría hasta este martes.

EL DÍA QUE MEGAN FOX ROMPIÓ SU MATRIMONIO

Megan Fox estuvo casada más de una década con Brian Austin. Tienen tres hijos en común.

Brian Austin Green, de 46 años, confirmó y explicó los motivos de su ruptura en uno de los episodios de su programa radiofónico. El actor contó que Fox fue quien dio el primer paso.

“Ella me dijo: ‘Me di cuenta de que cuando estaba fuera del país trabajando sola me sentía más yo misma y me gustaba más esa experiencia. Creo que puede ser algo que valga la pena probar’”, fueron las palabras de ella. “Me sorprendió y estaba molesto por eso, pero no puedo enojarme con ella por sentirse de esa manera. No fue una decisión que tomó, así es como se sintió sinceramente. Hablamos y decidimos separarnos durante un tiempo... y así hicimos “, aseguró.

