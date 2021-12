Varios artistas y actores mexicanos se han visto envueltos en un fuerte escándalo tras ser relacionados con el narcotráfico. Esto luego que la periodista Anabel Hernández presentara su libro ‘Emma y las otras señoras del narco’, en el que asegura que varias figuras del espectáculo como Ninel Conde, Galilea Montijo, Sergio Mayer y muchos otros, mantuvieron algún tipo de vínculo con los capos del cártel de los Beltrán-Leyva.

La periodista con más de 15 años de carrera investigando sobre las relaciones entre el narcotráfico y el poder decidió esta vez abocar su atención en la vida de las mujeres, amantes y esposas de los narcos.

Es así que durante una entrevista para EL PAÍS, explica las principales características de dichas mujeres: “En realidad lo interesante es que cada una de las mujeres que investigué tienen perfiles muy diferentes: algunas vienen de familias de narcos y otras pueden ser una Miss Universo. Pero son algo mitómanas muchas de ellas”.

Durante la conversación también volvió a mencionar a una de las que nombra en su libro: “Tenemos por ejemplo a la señora Alicia Machado, ex Miss Universo, que establece esta relación con este hombre apodado El Indio, parte de la organización de los Beltrán Leyva, y uno se pregunta: “¿Qué motiva a una mujer como ella, que es exitosa, a meterse en este mundo?”.

Hernández deja en claro que el libro no se trata de narrar chismes sino más bien se debe tomar como una crítica a la sociedad: “Esto no es un libro simplista ni de chismes. Es realmente una crítica social sobre cómo funcionan todos estos círculos de los grupos criminales que están destruyendo a México, para comprender cada uno de los ángulos”.

“Siempre se les retrata como ingenuas, poco astutas, inocentes, siempre a la sombra y cuidando a la familia. ¿Qué tanto de eso es real y qué tanto ha descubierto que no? (...) Justo ahí está lo antropológicamente interesante. Pues que de inocentes no tienen nada. No pueden decir que no sabían quién era su marido, su amante, aunque lo niegan siempre. Algunas, como Emma, eran menores de edad cuando los conocieron; pero otras no, y aún siendo mujeres trabajadoras y con éxito en su profesión, se involucran en este mundo criminal”, agregó la periodista.

¿Quiénes son los artistas que se habrían involucrado en el mundo del narcotráfico, según el libro?

Cantantes, actrices, actores y conductoras de programas de televisión han sido mencionados en su trabajo periodístico. Con el fin de revelar la otra cara del crimen organizado, que presuntamente se esconde entre el mundo del espectáculo, la periodista ha señalado a algunos artistas que habrían tenido relación con el cártel de los Beltrán Leyva.

Galilea Montijo y ‘El Barbas’

La conductora del programa Hoy, es una de las famosas que se menciona en el libro de Anabel Hernández. Esto por presuntamente haber tenido una relación amorosa con el narco Arturo Beltrán Leyva, mejor conocido como ‘El Barbas’. Ella ha sido una de las primeras en hablar sobre el tema y negarlo todo asegurando que siempre ha sido una mujer de trabajo y que estos señalamientos han sido el límite de lo que se dice en su contra.

Andrés García y Joan Sebastian como presuntos socios del narco

En el libro se presenta como socios de los Beltrán-Leyva al actor Andrés García y al cantante Joan Sebastian.

“Las relaciones de Arturo Beltrán Leyva con el mundo del espectáculo no se limitaban a mujeres, también incluían hombres, particularmente había dos con los que tenía una relación cercana y de respeto, no eran bufones, eran sus amigos; uno, su socio. Uno de ellos era el veterano Andrés Abraham García, mejor conocido como Andrés García”, narra el libro de Anabel Hernández.

“Otro de los hombres de la farándula de prestigio internacional que tenía relación con la Federación y en particular con los Beltrán Leyva fue Joan Sebastian, el cantautor también se dedicaba al narcotráfico. Dos de sus hijos, Trigo y Juan Sebastian Figueroa, fueron asesinados en 2006 y 2010 respectivamente”, se afirma en el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’.

Arleth Terán y ‘La Barbie’

Otra de las famosas relacionadas con el narco, según el libro, es la actriz Arleth Terán. La intérprete fue señalada por presuntamente haber sido pareja del narco Édgar Valdéz Villareal, conocido en el mundo del narcotráfico como ‘La Barbie’.

Ninel Conde y el narco

Ninel Conde, según narra el libro, adquirió varios bienes debido a posible triangulación de dinero del narcotráfico. “Ninel Conde ha acumulado una serie de bienes a través de lo que podría ser una posible triangulación de dinero con el crimen organizado, se le vincula con algunos integrantes del crimen organizado, pero también tiene vínculos amistosos con el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong o con el senador Ricardo Monreal”, se lee en algunas líneas del polémico libro.

La actriz rompió su silencio para negar rotundamente algún vínculo con el narcotráfico, acusación que fue destapada en el libro de Anabel Hernández.

Sergio Mayer y su esposa Issabela Camil

En el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ se menciona a Sergio Mayer y a su esposa, Issabela Camil por presuntamente haber sido amigos de ‘La Barbie’.

