Este es el video que enfadó a Tini Stoessel y habría provocado su separación de Sebastián Yatra [VIDEO]

En medio de los rumores de una separación entre el colombiano Sebastián Yatra y la cantante argentina Tini Stoessel, se ha difundido el video que la propia Danna Paola grabó. Al parecer, la separación de la pareja se habría dado luego de la publicación de las imágenes.

En el video que compartió una de las protagonistas de ‘Élite’, se aprecia a ambos mantener una conversación por videollamada mientras Yatra canta y toca su guitarra. En ese momento, la cantante se encontraba en compañía de un amigo.

Segundos después, la también actriz, muestra la pantalla de su celular a la cámara y le pidió a Sebastián que salude. Él responde con un ‘Hola’, sonríe y continúa tocando.

Muchas seguidoras de la pareja creen que este fue uno de los motivos por el que la argentina Tini decidió terminar su relación. Además ambos se encuentran cumpliendo la cuarentena por separado.

Imágenes del video difundido.

MÁS PRUEBAS

A este rumor, también le atribuyen que tiempo atrás, la mexicana sacó su tema ‘Mala Fama’ en la cual hace referencia a todos los cantantes con la que la han involucrado, incluyendo a Sebastián Yatra. “Que si me fui con Maluma, no. Dicen que Yatra y Ozuna no. Yo duermo sola en mi casa y no me preocupa mi mala fama”, dice parte de la canción.

Además, los músicos vienen intercambiando ‘me gusta’ en sus redes sociales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Danna Paola reveló que le va fatal en el amor (20/04/20)