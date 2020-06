Está viva de milagro. Sharon Stone, la estrella de Hollywood se encontraba planchando en su casa cuando sufrió un siniestro meteorológico que casi la mata. Este episodio que mantuvo en secreto fue revelado hace unos días y causó gran impacto en sus millones de fans.

“Estaba en mi casa, llenando la plancha con agua, situando la mano en el grifo. El rayo cayó en el pozo, y la electricidad circuló por el agua hasta que llegó al grifo de la cocina. La explosión provocada por este fenómeno me lanzó hasta la nevera y caí al suelo”, cuenta la recordada protagonista de ‘Bajos Instintos.

“Mi madre lo vio todo. Yo estaba inconsciente y ella me golpeó la cara hasta que me trajo de vuelta. Estaba en un estado tan alterado que no lo puedo explicar. Lo veía todo muy brillante. Ella me metió en el coche y me llevó al hospital. El electrocardiograma mostró que todavía quedaba energía eléctrica en mi cuerpo. Fue una locura”, añade Stone.

Sharon Stone aparecerá en la serie Ratched protagonizada por Sarah Paulson y participará en la cita romántica What About Love, en la que compartirá créditos con Andy García y José Coronado.

La actriz de películas como ‘Total Recall’ o ‘Casino’, ha contado en el podcast semanal con famosos de Brett Goldstein detalles del accidente doméstico que sufrió en su casa hace tiempo.

En el programa adelantó varias vivencias y anécdotas que narra en su libro de memorias ‘La belleza de vivir dos veces’, que será presentado a finales de 2020.

La actriz contará detalles del derrame cerebral que sufrió en 2001 y la vez que pudo haber muerto de un corte en la yugular cuando se quedó atrapada en un tendedero.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Así fue la primera pelea de la cartelera principal. (Video: FOX Sports)