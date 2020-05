Tras poco más de 24 horas de retirar 'Safaera’ de su plataforma de reproducción, Spotify repuso la popular canción de Bad Bunny en sus listas de canciones.

Como se recuerda la polémica en torno a esta canción surgió el pasado jueves cuando numerosos cibernautas señalaron en redes sociales que el tema incluido en el disco ‘YHLQMDLG’, ya no estaba disponible pese a su gran popularidad en la plataforma.

Esto, sin embargo, causó una encarnizada arremetida de los seguidores del cantante puertorriqueño contra los directivos de Spotify que solo atinaron a enviar un breve comunicado al respecto.

“Los escuchamos. Se trata solo de un aviso, a veces el contenido se elimina temporalmente debido a cambios en las licencias. Esperamos tenerlo disponible nuevamente y pronto”, escribieron en Twitter.

Incluso en propio Bad Bunny habló sobre esta situación. Inicialmente lo hizo a través de su cuenta de Twitter donde escribió: "Diablo ¡qué safaera! Luego volvió a hacerlo durante una transmisión en vivo que tuvo con su amigo René Pérez, ‘Residente’.

“Chico mira, estoy preocupado René, ayúdame, tú tienes experiencia. Me bajaron un tema de Spotify, chico (...) ‘Safaera’, me enteré ahorita (...) Yo sé por que, pero no voy a decir porque es Top Secret y se puede armar un bochinche", dijo el artista.

Tal parece que los reclamos de los miles de seguidores del ‘Conejo Malo’ hicieron eco hasta lograr que ‘Safaera’ vuelva a las listas de reproducción.

