Las redes estallaron este jueves luego que cientos de usuarios reportaran que el tema ‘Safaera’, uno de los mayores éxitos del cantante Bad Bunny ya no se encontraba en la plataforma de Spotify. Ellos se muestran indignados y exigen que la canción vuelva a sonar a la aplicación de música.

Los fans del ‘Conejo Malo’ informaron que el tema con Jowell & Randy y Ñengo Flow “se salta” de la plataforma de streaming de música entre las canciones “Una vez” y “25/8”. “Intenté poner ‘Safaera’ en Spotify y no me deja, y yo pensando que el 2020 no podía ser peor”, reclamó uno de sus seguidores en Twitter.

Hasta el momento, ninguno de los intérpretes se ha pronunciado sobre este hecho. Ellos se encuentran promocionando sus próximas canciones y Bad Bunny viene mostrando su portada del mes de junio en la revista Rolling Stone.

La canción que ya no se encuentra disponible en Spotify, pertenece al primero de dos discos que ha lanzado este 2020, “YHLQMDLG”, álbum que cuenta con la colaboración de artistas como Daddy Yankee, Anuel AA, Duki, Myke Towers y el chileno Pablo Chill-e.

