Cathy Saénz es la nueva conductora de ‘Mujeres al mando’ y afirmó que no dejará el programa solo para que Rodrigo González y Gigi Mitre regresen a Válgame Dios.

“Yo estoy aquí, no me he movido, estoy aquí, yo me quedo”, señaló la conductora en su programa. A lo que Karen Schwarz señaló que todos en Latina eran una familia. “Somos una familia y así debemos trabajar, como una familia”, afirmó.

Cabe recordar que hace unos días González publicó una foto con el rating del programa "Mujeres al mando", donde afirmó que el programa solo tenía 3.6 puntos al lado de "El show después del show" y más programas matutinos. El expresentador de televisión solo atinó a desear "felicidades por el jale y el rotundo fracaso", comentó.

Es más, dijo que la "echaron de dos canales por llevar al fracaso todo lo que hizo". En respuesta, Saénz afirmó que no fue su culpa que ambos se salieran de Latina por "desacuerdos profesionales" ante las especulación del ingreso de la productora.

González y Mitre mantuvieron peleas, indirectas y hasta un juicio con Cathy Saénz.

“Espero que salga en televisión para enfrentarnos cara a cara. No le bastó perder un juicio contra mí. Estoy bien cansada, te lo juro; eso de dame que te doy con alguien que no conozco, que me hizo daño hace 6 o 7 años no me agrada”, comentó Saénz hace unos días.