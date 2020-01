Este miércoles 29 de enero es el estreno de la segunda temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’ por Telemundo. Una de las protagonistas, la actriz colombiana Catherine Siachoque —quien interpreta a la señora ‘Hilda Santana’ en la producción internacional—; señaló que el éxito de una serie radica en el guión y contrario a lo que se pueda creer “los actores no somos absolutamente esenciales... lo es esencial es una buena historia”.

¿Qué opinas del desarrollo de tu personaje?

-Me gusta como el escritor la manejó a lo largo de la historia. ‘Hilda’ es una mujer como una, que pasa por diferentes etapas, que a veces es más frágil pero que la vida la va volviendo más fuerte. Además, antes la gente me reconocía como villana, pero el personaje blanco que he hecho en ‘Sin senos...', me dio otro tipo de brillo.

¿De qué manera tu personaje te cambió la vida?

-En lo personal, por el hecho de volver a vivir sola en Colombia, a reconectarme con compañeros y aprender a reconocernos nuevamente. En lo profesional, porque se trata de una serie exitosa en todos los países y que si bien, los actores somos un buen aporte, no somos absolutamente esenciales... lo esencial es una buena historia.

Entonces, ¿el éxito de una producción se debe a un buen libreto?

-Yo siempre he dicho que sin libreto no hay paraíso. Una buena historia jamás es cuando el libreto es malo. En cambio un actor estándar puede ser una gran estrella si va acompañado de un gran libreto.

Catherine Siachoque como doña 'Hilda Santa' en 'Sin senos sí hay paraíso'. (Foto: Telemundo)

¿Cuál ha sido el desafío más grande al interpretar a Hilda?

-Como mujer estar separada de mi familia, de mi esposo (Miguel Varoni, actor). Y como actriz darle vida a ‘Hilda’ y lograr hacer que la gente después de 8 años entre una temporada y otra, con solo un actor de la primera temporada como lo es Fabián Ríos, arrancar esta saga de ‘Sin senos...’ y que la gente siga enamorada.

Catherine Siachoque al lado de Carmen Villalobos, protagonista de 'Sin senos sí hay paraíso'. (Instagram)

¿APOLOGÍA AL CRIMEN?

¿Cuál es la importancia de que ‘Sin senos sí hay paraíso’ aborde la problemática del crimen organizado?

-Que si bien todo está concebido alrededor del crimen organizado, del narcotráfico, concretamente, siempre resalta a las personas buenas y de que así uno cometa errores, siempre se puede volver al buen camino. No hay ninguna apología al crimen.

Cuestionan la serie por cierto argumento facilista al exponer violencia y sexo como parte de su trama, ¿qué opinas?

-La mayoría de series son una representación de la vida real y el crimen organizado, hay en todos lados. Pero todo depende de la calidad y de la seriedad con la que se cuente una historia. Siento que se usa como una manera facilista, sí, pero porque al público le gusta ver eso y son cosas atractivas.