Hace un mes, la abogada Ana María Polo anunció que ‘Caso Cerrado’ no grabará más, pero que la cadena Telemundo seguiría emitiendo capítulos pasados del famoso espacio de casos legales.

Sin embargo, ahora se supo cuál será el programa que reemplazará a ‘Caso Cerrado’. Se trata del reality ‘The Wall’, en donde las parejas formadas por matrimonios, hermanos, primos o amigos, deberán utilizar su conocimiento y jugar a la suerte para intentar ganar grandes sumas de dinero.

Se conoció, además ,que el reality trae de regreso a la televisión al famoso animador mexicano Marco Antonio Regil.

El estreno de ‘The Wall’ será el próximo 1 de enero del 2020 en la cadena de TV.

“Reúnete con tu familia y prepárate a reír, jugar, gritar, rezar, saltar, suplicar, llorar y celebrar. Vive en familia la experiencia más emocionante y millonaria de nuestra televisión”, se le escucha decir a Marco Antonio Regil en un video promocional de Telemundo.

ADIÓS ‘CASO CERRADO’

Recordemos que ‘Caso Cerrado’ se canceló porque Ana María Polo decidió grabar una película en torno a su exitosa propuesta televisiva.

“Este es mi último año en televisión. Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también”, señaló la presentadora.