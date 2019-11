Miguel Ángel Silvestre se ha convertido en trending topic en toda España. El actor ha sido víctima de una cruel broma que lo ha dejado en tremendo ridiculo al ser expuestos unos audios que le envió a una supuesta modelo rusa que le estaba coqueteando y él cayó. Pero él no sería el único, ya que se habla de otros famosos y entre ellos también estaría Rosalia.

Esta situación ha sido denominado “Caso Cantora”, ya que un usuario falso de Twitter robó la identidad de la modelo rusa Victoria Perusheva. La falsa mujer le escribió a muchos famosos con total seguridad y les hacía creer que pertenecía al mismo circulo, consiguiendo que muchos de ellos le respondieran o le devolvieran el Follow.

De esta forma es que se logró obtener el audio de Miguel Ángel Silvestre que lo ha puesto en evidencia en el que se le escucha decir que se siente como un niño al hablar con la modelo, pero no solo ha sido eso, sino también se han compartido pantallazos de las conversaciones que tuvieron estos dos personajes.

Pero, ¿qué pasó realmente entre el actor y esta falsa modelo rusa? Te contamos a la perfección todo sobre el “Caso Cantora”.

¿QUÉ PASÓ CON MIGUEL ÁNGEL SILVESTRE?

El actor español tomó con mucho humor todo lo que pasó, ya que publicó a través de redes sociales un mensaje sobre la modelo rusa. “Para una vez que me entra una modelo rusa y resulta que era un fake. Qué mala suerte...”, escribió en un mensaje que ha compartido con sus seguidores, que no han dudado en aplaudir la ingeniosa y divertida respuesta.

La respuesta de Miguel Ángel Silvestre luego de enterarse que todo era una estafa (Foto: Instagram)

De esta manera el actor asumió que había caído en la trampa. Un asunto menor pero que ha tenido una gran repercusión en las redes sociales.

El canal Telecinco de España se encargó de averiguar quién está detrás del perfil falso de la modelo que ha engañado a Miguel Ángel Silvestre.

Se trata de Isma, un personaje muy conocido en el medio de espectáculos de España. Este sujeto se había hecho pasar por siete años por esta modelo rusa, es más, este mismo personaje ha contado en su cuenta privada de Instagram que se creó un perfil falso en redes sociales haciéndose pasar por una modelo rusa que intentaba seducir a ciertos rostros conocidos, entre ellos Miguel Ángel Silvestre, cuyos audios respondiendo a las insinuaciones de la supuesta modelo han provocado todo un revuelo entre sus seguidores.

Este hombre ha confesado en su cuenta de Instagram su verdadera identidad: “Sí, soy yo. Esa que ves por Internet. Soy yo, como Cantora, como cantante, actriz y escritora que soy”.

Isma, el hombre que se hizo pasar durante siete años como eta modelo rusa (Foto: Instagarm)

En uno de los audios filtrados se escucha la voz del actor que dice que con ella se sentía “como un niño pequeño”. "¿Por qué siento que cuando tu vas yo ya he vuelto? ¿En plan ñoño o qué?. “Yo cuando me como los helados me los como muy en serio”.