Casey Affleck se disculpa tras acusaciones de acoso sexual en su contra [VIDEO]

Tras varios meses en silencio, el actor y director Casey Affleck salió de las sombras para hacer frente a las acusaciones de acoso sexual en su contra. El afamado personaje se disculpó con las personas afectadas afirmando que tuvo un comportamiento “poco profesional”.

En entrevista con Associated Press, Casey Aflleck sostuvo que contribuyó al ambiente inadecuado que se vivió durante el rodaje de la película ‘I'm Still Here’, filmada entre 2008 y 2009, años en los que tuvo el rol de director.

El protagonista de ‘Old Man and the Gun’ contó su verdad sobre lo sucedido durante las grabaciones y respondió a las acusaciones en su contra.

"En primer lugar, estar involucrado en un conflicto que resultó en una demanda es algo de lo que realmente me arrepiento. Desearía haber encontrado una manera de resolver las cosas de una manera diferente. Odio eso. Nunca antes había tenido quejas como esa sobre mí en mi vida y fue realmente embarazoso", manifestó Affleck a AP.

El escándalo estalló en 2010 cuando dos jóvenes actrices demandaron al actor luego de acusarlo de conducta sexual inapropiada en el rodaje de ‘I’m still here’. Este hecho resurgió en 2018 gracias al movimiento Time’s Up y #MeToo lo cual obligó a Casey Affleck a ausentarse de los Premios de la Academia.

Casey Affleck, quien es el hermano menor del ganador del Oscar Ben Affleck, admitió haber cometido una falta en el set de ‘I'm still here’ y dijo que tenía que "aceptar la responsabilidad por eso".

"Contribuí a ese ambiente poco profesional y toleré ese tipo de comportamiento de otras personas y desearía no haberlo hecho. Y lamento mucho de eso. Realmente no sabía de qué era responsable como jefe. Ni siquiera sé si me considero el jefe. Pero me comporté de una manera y permití que otros se comportaran de una manera que realmente no era profesional. Y lo siento", agregó el artista.