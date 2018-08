¿‘La casa de las flores’ tendrá segunda temporada? Su director lo aclara

‘La casa de las flores’ se ha convertido en la serie del momento. Gracias a su gran acogida por los usuarios de Netflix en Latinoamérica, el director, Manolo Caro, aseguró que le gustaría hacer una segunda temporada de esta producción.

"No lo voy a negar, me encantaría hacerla. Es una locura lo que está pasando, si mañana me dicen de una nueva temporada, yo feliz la hago", contó Manolo Caro al portal Quién.

Sobre la complejidad de crear nuevas historias para sus personajes en ‘La casa de las flores’, Manolo aseguró que sí tienen futuro porque fueron pensados para tener “más vida”. Además, dijo que sería muy complicado que todos los actores puedan volver a participar de la serie.

"Simplemente al crear una serie, la haces pensando que los personajes tienen más vida y pueden tener nuevas historias, nuevas complejidades”, señaló.

“Sería muy aventurado decir que todos quisieran estar on board, quiénes podrían, quiénes no porque con un elenco multiestelar como éste, no sé cuándo se lograría reunirlos. No sé si les interese a ellos”, agregó el director.

Hasta el momento, la única que ha asegurado que no continuaría en la serie es la mexicana Verónica Castro, quien dijo que con la primera temporada “fue suficiente. Con esta temporada es mi fin”, afirmó.

‘La casa de las flores’ fue creada y dirigida por Manolo Caro. La serie está protagonizada por Verónica Castro, Aislinn Derbez y Cecilia Suárez. Los trece episodios de 30 minutos ya están disponibles en Netflix.